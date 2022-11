Iron Lynx è il team di Lamborghini per la LMDh di WEC e IMSA

Carica lettore audio

La Lamborghini Squadra Corse ha raggiunto un accordo di collaborazione con il team Iron Lynx per lavorare sulla LMDh che esordirà nel 2024 nel FIA World Endurance Championship e nell'IMSA SportsCar Championship.

Le parti hanno dialogato a lungo in questi mesi e l'annuncio dell'unione d'intenti è stato dato in grande stile nel teatro delle Grand Finals del Super Trofeo che la Casa di Sant'Agata Bolognese ha organizzato nel fine settimana a Portimão.

In attesa che arrivi il prossimo anno, la squadra romagnola che fa capo alla DC Racing Solutions guidata da Deborah Mayer ha di fatto già cominciato a portare i colori del Toro con la partecipazione alle gare del Super Trofeo Europa da parte delle Iron Dames, Michelle Gatting e Doriane Pin, che hanno guidato una Huracán Super Trofeo Evo2 nella tipica livrea rosa e con il #83 sulla fiancata, in quella che è una anteprima della presenza nel monomarca Lamborghini anche per il 2023.

A gennaio Iron Lynx sarà il team ufficiale di Lamborghini Squadra Corse alla mitica 24h di Daytona schierando tre Huracán GT3, una con il #63, una con il #19 e l'immancabile #83 delle sue ragazze. La gara in Florida sarà il primo impegno della compagine in IMSA Endurance Cup, mentre le medesime auto verranno preparate anche per l'Endurance Cup del GT World Challenge Europe.

In parallelo si porterà avanti il lavoro con il prototipo LMDh con il supporto di Prema Engineering e avvalendosi della collaborazione con Ligier, che si occupa del telaio, e di Andrea Caldarelli e Mirko Bortolotti, piloti ufficiali di Lamborghini Squadra Corse già annunciati per il programma.

Lamborghini partnership con la Ligier Automotive Photo by: Lamborghini S.p.A.

"Quando abbiamo scelto di intraprendere la strada della LMDh per il 2024, come abbiamo sempre fatto nelle nostre attività del motorsport non volevamo essere da soli, ma abbiamo cercato un collaboratore serio, affidabile e che avesse la nostra stessa visione delle cose da fare guardando avanti", ha commentato il Presidente e AD di Lamborghini, Stephan Winkelmann, nella tavola rotonda cui ha preso parte Motorsport.com a Portimao.

"La LMDh è una sfida molto importante e impegnativa per Automobili Lamborghini, per cui sapendo quale era il livello di Iron Lynx è stato chiaro fin da subito che fosse il partner giusto. Inoltre posso dire che c'è un'ottima alchimia fra noi, l'impegno non sarà solamente nel mondo dei prototipi, ma collaboreremo anche nel Super Trofeo e nel GT3, dunque per noi è la prospettiva di un'unione di successo".

"Sono davvero orgoglioso e felice di tutto ciò, correre nella LMDh ci darà tanta visibilità tra FIA WEC ed IMSA, in un periodo di grandi cambiamenti tecnologici che ci porteranno all'utilizzo dell'ibrido anche nel prodotto di serie. E le gare endurance ci daranno modo di imparare tantissime cose, per cui ringrazio Iron Lynx e tutte le persone coinvolte in questo programma".

"Per noi il mercato americano è sicuramente il più importante, volevamo correre in una serie che ci desse la giusta visibilità. E per questo il design della nostra LMDh sarà immediatamente riconoscibile come una Lamborghini. Dall'altro lato abbiamo anche valutato il tipo di impegno, senza incappare nel crollare sotto la pressione che inevitabilmente avremo".

Andrea Caldarelli, Pilota Lamborghini Factory, Giorgio Sanna, Head of Lamborghini Motorsport, Mirko Bortolotti, Pilota Lamborghini Factory Photo by: Lamborghini S.p.A.

Presente alla conferenza stampa anche Giorgio Sanna, reponsabile di Lamborghini Squadra Corse, che ha aggiunto: "Per noi la LMDh è una grande sfida, per la quale siamo pronti. Questo era il momento giusto di affrontarla dato che abbiamo acquisito tanta esperienza nel mondo delle corse endurance con le GT, quindi era anche il passo avanti naturale da compiere".

"Sono davvero orgoglioso di avere Iron Lynx come partner per competere nelle maggiori categorie dell'endurance, da parte nostra forniremo il massimo supporto tecnico a loro e a Prema Engineering, che è altrettanto coinvolta nel gruppo di lavoro e dotata di grande esperienza. Siamo molto contenti di avere tre realtà italiane impegnate in questa avventura".

"Per quanto riguarda i piloti, nei prossimi mesi annunceremo ulteriori nomi di chi verrà coinvolto, dato che collaboreremo con Iron Lynx anche in altre categorie come il Super Trofeo e il GT3. Questo fa parte della visione comune delle cose, alzando l'asticella e cercando di competere sempre ai vertici sempre, per cui partire dal GT3 è la cosa migliore per prepararsi nel 2023 per poi correre con la LMDh nel 2024".

"Il progetto è nella fase finale dal punto di vista ingegneristico, la seconda parte riguarderà l'assemblaggio delle varie componenti per poi cominciare i test in azienda. L'obiettivo è poter scendere in pista nella prima metà del 2023, idealmente attorno a marzo-aprile, per i primi test, allungando pian piano la durata delle sessioni".

"Iron Lynx è stata coinvolta fin dal primo giorno in questo progetto, proprio perché è giusto che tutti sappiano come si sviluppa una macchina fin dalla progettazione, anche per risparmiare tempo. Siamo molto fiduciosi di poter essere pronti per le prime prove che faremo in Europa, ma successivamente portando avanti in parallelo anche in America con due vetture all'inizio dell'estate, dato che le piste statunitensi hanno caratteristiche molto differenti dalle nostre".

#83 Iron Dames, Huracán Super Trofeo EVO2, Doriane Pin Photo by: AG Photo

La parole è poi passata a Deborah Mayer, Presidente di DC Racing Solutions Ltd: "Siamo estremamente felici e onorati che Lamborghini abbia scelto noi come partner per questo programma LMDh, oltre a quelli che riguarderanno GT3 e Super Trofeo. Sarà molto impegnativo, ma vogliamo lavorare duramente per arrivare al massimo livello di prestazioni".

"La forza su cui possiamo contare in Iron Lynx, Iron Dames e Prema è che siamo in grado di spremerci al massimo in ogni situazione per essere sempre al vertice. Cominceremo dalla 24h di Daytona del prossimo gennaio debuttando con tre vetture, fra cui quella delle ragazze, poi avremo anche altri programmi che pian piano definiremo".

Huracan Evo2 GT3 in livrea Iron Lynx

La chiosa è toccata ad Andrea Piccini, Team Principal di Iron Lynx: "Per noi la collaborazione con Lamborghini non è una sorta di novità, ma un ritorno alle origini perché la prima stagione di Iron Lynx come squadra fu nel 2018 proprio nel Super Trofeo. Abbiamo avuto una lunga parentesi di successo in altre categorie e con altre vetture che ci hanno dato l'opportunità di crescere tantissimo e acquisire esperienze per arrivare a competere in LMDh".

"E' sicuramente un passo avanti molto impegnativo correre a questi livelli, ma siamo convinti di poter fare bene in questo nuovo impegno, in parallelo a quelli che porteremo avanti tra GT3 e Super Trofeo. Ad un certo punto c'è sempre la voglia di fare qualcosa di nuovo e di più, la LMDh rappresenta tutto ciò perché ci darà modo di andare a Le Mans per ambire al successo assoluto, così come in tutto il FIA WEC e nell'IMSA".

"Con Giorgio Sanna ci conosciamo da tanti anni, abbiamo iniziato a parlare trovandoci d'accordo sui principali punti e ambizioni. E' un progetto fantastico per il quale abbiamo poco tempo, ma siamo ottimisti di poter affrontare la tabella di marcia rispettando tutti i punti e facendoci trovare pronti per l'esordio".

Lamborghini Huracan Evo2 GT3 con la livrea Iron Lynx