Glickenhaus: "Non c'è convergenza LMDh! Hypercar scelta equa"

In Glickenhaus proseguono i lavori di costruzione della Hypercar con la quale il team sarà in azione per la prima volta nel FIA WEC e alla 24h di Le Mans grazie al nuovo regolamento indetto dall'Automobile Club de l'Ouest.

Non sarà impresa facile considerando che stiamo parlando di una squadra privata che fa tutto da sè (e non è detto che valga 'per tre'...). Infatti James Glickenhaus qualche perplessità sulla scelta di aprire i giochi anche alle LMDh in futuro ce l'ha.

La soddisfazione di aver abbracciato un progetto nuovo, bello e anche duro come quello della LMH lascia un po' di amarezza per quel che invece sta accadendo intorno, specialmente della tanto strombazzata convergenza tra IMSA e FIA WEC che per ora riguarda solo un tipo di vetture, ossia le LMDh appunto.

"Seriamente: qualcuno in cuor suo è convinto che lascino una Hypercar andare a correre la 24h di Daytona e vincerla? Oppure, che una LMDh venga autorizzata ad arrivare prima a Le Mans con un Balance of Performance? - dice Glickenhaus a Motor Sport - Francamente non lo so e continuerò a dirlo ad ACO ed IMSA finché i fan non crederanno che ci sia una vera uguaglianza e stesse possibilità. Al momento non sono sicuro dove sia questa convergenza di cui parlano".

"Si tratta sicuramente di una cosa utile, dato che ai bei tempi c'era chi correva a Le Mans, Daytona, Watkins Glen e Sebring per un campionato. Ma quando ci saranno le LMDh, sarà molto dura bilanciare le prestazioni con le Hypercar perché queste ultime sono molto veloci".

“Oggi IMSA e WEC sono divisi e alle 24h di Daytona e Le Mans non gareggiano le stesse macchine. Onestamente, quando si parla di convergenza bisognerebbe trovare un unico regolamento con specifiche valide per entrambi, cosa che ora non c'è perché in IMSA hanno voluto andare per la loro strada".

Il mezzo allarme lanciato da Glickenhaus è tutt'altro che da ignorare, tenendo anche conto delle differenze di budget che vengono messe in campo per i vari progetti.

“La nostra Scuderia è una azienda molto piccola che andrà a Le Mans con una macchina progettata e costruita da sè partendo da zero, telaio incluso. E lì troveremo giganti come Acura, Porsche ed Audi, forse anche Ferrari, con cui confrontarci. Useranno un telaio Oreca con sistema ibrido e specifiche loro, per me è tutto un po' strano".

“Le regole sono cambiate in continuazione, all'inizio speravamo di utilizzare un motore Alfa Romeo, poi la situazione legata ai cavalli è stata rivista drasticamente per venire incontro all'Aston Martin, la quale ha mandato successivamente in fumo il progetto. Altro cambiamento, ma a quel punto non potevamo certamente usare un motore Alfa Romeo se i cavalli dovevano essere 870".

Fissate una volta per tutte le norme, la Scuderia Cameron Glickenhaus si è messa al lavoro seriamente sulla LMH 007 e alla stagione 2021 del Mondiale Endurance ne sono state iscritte due con grandi ambizioni.

“Siamo molto contenti del regolamento Hypercar e penso che l'ACO ci abbia dato una vera possibilità di giocarcela. Ci siamo guardati attorno e abbiamo trovato Pipo, ottimo costruttore di motori che ha vinto Mondiali nel WRC per anni".

“Se guardate bene, noterete che la guerra del BoP è già cominciata. La Toyota è 1040kg nelle specifiche: ciò vuole dire che, rispetto a quanto annunciato all'inizio, le hanno dato 10kg in più di noi perché andrà più forte".

“Abbiamo fatto una simulazione di Le Mans, così come la Toyota. Il tempo di 3'30" sul giro indicato da ACO pare che possa essere raggiunto da entrambi. ACO sarà corretta e dando un relativo BoP a tutti potremo avere una opportunità di vittoria. Lo stesso vale per la Alpine".

Glickenhaus sogna. Sogna di fare lo sgambetto in veste di Davide ai vari colossi-Golia del motorsport, cercando di sfruttare al massimo quel che le è stato concesso da un regolamento tecnico che - sulla carta - la mette alla pari con tutti.

“E' sempre stato un mio sogno andare a correre a Le Mans, con la Hypercar sarà magico e la prima volta che un privato lo farà per la prima categoria. Ricordo le battaglie degli anni ‘60, gente come Carroll Shelby, Jim Hall, Bruce Cunningham; americani che facevano macchine per andare a Le Mans".

"La ritengo l'arte delle prestazioni, ho sempre sognato essere lì alle 3 di notte sotto la pioggia e vedere la nostra macchina in azione. Faremo di tutto per ottenere un risultato decente. Vincere? Non è impossibile, ma soprattutto per me sarà un momento magico".