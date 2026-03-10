I programmi dei piloti ufficiali Ferrari nelle gare endurance 2026

FIA WEC

Nella Classe Regina del FIA World Endurance Championship, dove la Casa di Maranello riparte difendendo i titoli iridati Costruttori e Piloti ottenuti nella stagione 2025, sono invariati gli equipaggi delle 499P iscritte dalla squadra ufficiale Ferrari – AF Corse.

Per il quarto anno consecutivo la vettura #50 è affidata ad Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, e la 499P “gemella” #51 è condivisa da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, laureatisi campioni del mondo nella classifica Piloti 2025.

Continuano a far parte dell’equipaggio della 499P #83 iscritta dal team privato AF Corse i vincitori della 24 Ore di Le Mans 2025 Yifei Ye, alla terza stagione sulla Sport Prototipo in livrea Giallo Modena, e Phil Hanson – che di recente è entrato nella famiglia dei piloti ufficiali Ferrari –, al secondo anno sulla medesima vettura, insieme a Robert Kubica.

Al volante delle 296 LMGT3 Evo iscritte dal team Vista AF Corse, nella classe riservata alle vetture derivate dalla serie, continueranno a esserci sia Alessio Rovera, in equipaggio sulla Ferrari #21, sia Davide Rigon, sulla 296 LMGT3 Evo #54.

Presentazione Ferrari 499P Foto di: Ferrari

IMSA

Dopo il debutto stagionale alla 24 Ore di Daytona, il campionato americano vedrà Daniel Serra e Davide Rigon partecipare a tutte le rimanenti quattro gare della Endurance Cup con la 296 GT3 Evo del team Risi Competizione in GTD PRO, mentre Alessandro Pier Guidi tornerà in azione – con la medesima vettura – alla 12 Ore di Sebring e alla Petit Le Mans, tradizionale sede dell’ultimo round in scena a Road Atlanta.

Sempre in GTD PRO James Calado sarà protagonista di tutte le gare endurance con la vettura #033 di Triarsi Competizione; Miguel Molina si aggiungerà all’equipaggio a Sebring e alla Petit Le Mans.

Nella Classe GTD, riservata a equipaggi composti da professionisti e gentlemen, Antonio Fuoco e Lilou Wadoux Ducellier gareggeranno con AF Corse USA in tutte le prove endurance.

Triarsi Competizione, Risi Competizioni, AF Corse, Conquest Racing, Inception Racing, Ferrari 296 GT3 EVO

GTWC Europe

Nella Endurance Cup della principale serie europea dedicata alle vetture derivate dalla produzione di serie vi è la conferma di due 296 GT3 Evo iscritte nella classe PRO dal team AF Corse.

Sulla #50 vi saranno Arthur Leclerc e Lilou Wadoux, mentre sulla #51 i tre ufficiali Nicklas Nielsen, Alessio Rovera e Tommaso Mosca.

Nella Sprint Cup del GTWC Europe è atteso un equipaggio del team AF Corse in classe PRO, con il #50, formato da Leclerc e Thomas Neubauer, e una seconda Ferrari iscritta da AF Corse gareggerà in classe Gold con l’ufficiale del Cavallino Rampante Tommaso Mosca.

#51 AF Corse - Francorchamps Motors Ferrari 296 GT3: Alessio Rovera, Vincent Abril, Alessandro Pier Guidi Foto di: SRO

ELMS

Numerosi i piloti ufficiali al via nella European Le Mans Series. Daniel Serra sarà al volante della 296 LMGT3 Evo #57 di Car Guy; Rigon parteciperà con una vettura di AF Corse, e Wadoux con il team Richard Mille AF Corse.

Altre serie

In Asia, Thomas Neubauer sarà al via della 1000KM di Suzuka, quarto round dell’Intercontinental GT Challenge, con la 296 GT3 Evo del team Maezawa Racing.

In Europa, il francese parteciperà alla NLS, in Germania, gareggiando con la 296 GT3 Evo del team Kondo Racing with Rinaldi nelle prove della prima parte di stagione fino alla 24 Ore del Nürburgring, a eccezione di due round, la gara di qualifica e il terzo round della stagione.

Nell’International GT Open sono attesi il vice-campione in carica Tommaso Mosca con una 296 GT3 Evo di AF Corse, al via in tutte le gare (eccetto nelle prove concomitanti con il GTWC Europe).

Neubauer con un’altra vettura di AF Corse che prenderà parte a tutti i round eccetto Spa, Hockenheim e Paul Ricard; e Yifei Ye, che gareggerà in queste ultime tre gare citate in sostituzione del compagno francese.