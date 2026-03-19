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Intervista
WEC

Giovinazzi esclusivo: dal periodo buio alla rinascita con il Mondiale vinto con Ferrari

A volte la vita sembra un film: momenti luminosi, altri difficili. Ma con determinazione e forza di volontà i sogni possono diventare realtà, come vincere un Mondiale con la Ferrari. In questa intervista esclusiva, il pilota della Ferrari 499P #51 racconta a cuore aperto i momenti chiave della sua carriera e della sua vita.

Beatrice Frangione
Beatrice Frangione
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