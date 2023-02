Fotogallery WEC | La Toyota GR010 Hybrid LMH con le novità 2023 La Toyota Gazoo Racing ha lavorato per tutto l'inverno sulla GR010 Hybrid per introdurre alcune modifiche in vista dell'ostica stagione 2023: ecco le più belle immagini della vettura Campione del Mondo in carica nella nuova veste.

Di: Francesco Corghi , Journalist

WEC | Toyota presenta le modifiche alla GR010 Hybrid per il 2023
WEC | Calado: "Obiettivo Ferrari: imparare e crescere velocemente"