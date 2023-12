Ford: ben cinque nuovi innesti per le Mustang GT3 di WEC e IMSA

La Ford Multimatic Motorsports fa le cose in grande e per la stagione 2024 di FIA World Endurance Championship, IMSA SportsCar Championship e GT World Challenge Europe ha firmato ben cinque nuovi piloti.

Si tratta di Benjamin Barker, Chris Mies, Dennis Olsen, Andy Priaulx e Frédéric Vervisch, che vanno ad unirsi ai già annunciati Joey Hand, Dirk Müller, Harry Tincknell e Mike Rockenfeller, ossia coloro che hanno sviluppato la Mustang GT3.

L'impegno è sicuramente tosto da affrontare e il supporto di Ford Performance alle squadre clienti sarà importante, con la primissima uscita prevista in quel di Daytona per la 24h di fine gennaio per il mezzo americano.

Qui, ai già confermati Tincknell e Rockenfeller sulla #64 si unirà Mies, mentre Vervisch andrà in equipaggio con Hand e Müller a bordo della #65 per dare l'assalto alla Classe GTD PRO. Entrambi i neoarrivati sono ad una nuovissima avventura dopo anni con Audi Sport, mentre Olsen ha lasciato la settimana scorsa Porsche Motorsport, marchio con cui hanno corso anche Barker e Priaulx.

Come già specificato tempo addietro, le prime squadre di riferimento di Ford Multimatic Motorsports saranno Proton Competition e Dinamic GT. Le formazioni per i campionati sopracitati saranno invece annunciate strada facendo.

Photo by: Ford Ford Mustang GT3

"Questo è un anno davvero importante e speciale per la Mustang: celebrerà il suo 60° anniversario e porterà il marchio a correre in tutto il mondo", ha dichiarato Mark Rushbrook, Direttore globale di Ford Performance Motorsports.

"Per portare un'icona come la Mustang nelle corse, abbiamo bisogno della miglior formazione di piloti GT più esperti, e i nostri nove concorrenti rappresentano proprio questo".

"Insieme ai nostri collaboratori di Multimatic Motorsports e ai primi team clienti Proton Competition e Dinamic GT, siamo pronti a sfidare i migliori al mondo sui circuiti più iconici. Non vedo l'ora di iniziare la sfida a gennaio a Daytona".