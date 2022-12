Ferrari, Coletta: "Vogliamo i risultati che si aspetta la gente"

Carica lettore audio

Sta per andare in archivio anche il 2022 e con esso un'altra spettacolare stagione per la Ferrari nel campo delle competizioni GT, dove è arrivato all'ultimo respiro il doppio titolo Mondiale piloti-costruttori nel FIA World Endurance Championship.

La stagione delle 488 in versione GTE e GT3 è risultata ancora una volta grandiosa se pensiamo che questo mitico modello ha portato a casa oltre 500 successi nell'arco di una carriera che ora lo vedrà cedere il pesante testimone alla 296 GT3.

A tracciare un bilancio di quella che è un'altra annata di gloria per il Cavallino Rampante è il suo responsabile delle Attività Sportive GT, Antonello Coletta, che in una bella intervista al sito dell'azienda di Maranello racconta il grande lavoro svolto in pista e fuori, dato che oltre alla 296 GT3 è in arrivo la Le Mans Hypercar 499P.

Antonello Coletta, Ferrari, Alessandro Pier-Guidi, James Calado, FIA WEC LMGTE Photo by: FIA

“La stagione 2022 è stata molto impegnativa per tutto lo staff di Competizioni GT. In primo luogo perché oltre alle gare che ci hanno visti impegnati, sostanzialmente le stesse degli anni precedenti, abbiamo dovuto seguire in parallelo lo sviluppo di due nuove vetture: la 499P, che ci riporterà nella Classe regina del WEC dal 2023, e la 296 GT3", spiega Coletta.

"Per questo motivo essere riusciti a portare a casa un altro alloro Costruttori dopo quello del 2021 è stato un grande successo. Non dimentichiamo che all’inizio della stagione immaginare un epilogo come questo sembrava impossibile".

#51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO GTE-PRO: Alessandro Pier Guidi, James Calado Photo by: JEP / Motorsport Images

Infatti la durissima partenza del campionato negli Stati Uniti aveva fatto pensare che le 488 di LMGTE PRO gestite da AF Corse nel Mondiale fossero destinate a stringere i denti per tutti i sei round in programma.

Invece Alessandro Pier Guidi e James Calado si sono confermati Campioni del Mondo con la loro #51, ma anche Antonio Fuoco e Miguel Molina sulla #52 hanno dimostrato di saper andare molto bene.

"Dopo l’esordio nel WEC a Sebring eravamo molto demoralizzati, poi l’appuntamento a Spa, anche grazie a condizioni meteo che ci hanno favoriti, ci ha sorriso. Quindi alla 24h di Le Mans, di nuovo, non eravamo molto competitivi, ma siamo riusciti a tamponare la situazione conquistando un podio molto importante".

"La svolta è arrivata a Monza, alla 6 Ore, la gara di casa per gli italiani, quando abbiamo iniziato a combattere, cercando di non farci sfuggire alcuna occasione. In seguito abbiamo vinto alla grande in Giappone, facendo doppietta, e nell’atto finale in Bahrain”.

#51 AF Corse Ferrari 488 GTE Evo LMGTE Pro: Alessandro Pier Guidi, James Calado, #52 AF Corse Ferrari 488 GTE Evo LMGTE Pro: Miguel Molina, Antonio Fuoco Photo by: Ferrari

A Sakhir sembrava una passeggiata per le Ferrari, ma ovviamente nelle corse - e specialmente nell'endurance - non c'è mai da stare tranquilli fino alla bandiera a scacchi. E a ricordare ciò ci ha pensato il cambio della 488 #51, che ha iniziato a fare le bizze quando mancava poco più di un'ora al termine delle 8 in programma nel deserto, facendo vivere con il fiato sospeso un finale che entra di diritto negli annali del motorsport.

“La 8h del Bahrain è stata una gara complessa, che abbiamo finito salendo sul gradino più alto del podio con la vettura #52 di Fuoco/Molina, e riuscendo a portare a casa il risultato, la vittoria iridata, con la #51 di Pier Guidi/Calado, pur avendo avuto su quest’ultima vettura un guasto meccanico al cambio, forse l’unico di portata importante che ci sia capitato negli ultimi anni".

"Il tutto in un round davvero speciale, l’ultima apparizione della 488 GTE nella classe LMGTE PRO. Sembra quasi che la vettura, al suo impegno finale in questa classe, ci abbia voluto regalare prima dei brividi, quindi un’altra grande, enorme soddisfazione!"

"Qual è la sintesi? È stato un campionato molto impegnativo, dove confermarci Campioni del Mondo ha significato una soddisfazione doppia, perché sappiamo quanto impegno, quanti sacrifici e difficoltà abbiamo dovuto superare”.

“Il bilancio alla conclusione della Classe LMGTE PRO è molto positivo. Dal 2012, l’anno di nascita del FIA WEC, a oggi, abbiamo vinto sette titoli costruttori, cinque piloti, oltre quattro edizioni della 24h di Le Mans, e abbiamo festeggiato il successo in più gare di tutti nella medesima classe come costruttori".

"Tante gioie, tante soddisfazioni, tante vittorie che ci ripagano degli sforzi che hanno sostenuto l’intero staff, i nostri team e i nostri piloti. Ripetere un periodo come questo non sarà facile, ma intanto ci gustiamo i risultati ottenuti, che fanno parte della nostra storia, sono trofei che possiamo custodire e vedere ogni giorno nella nostra bacheca”.

#21 AF Corse, Ferrari 296 GT3, GTD: Toni Vilander Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Durante l'estate ha esordito in pista nei primi test la nuovissima 296 GT3, presentata in occasione della 24h di Spa-Francorchamps a luglio e ora pronta a confrontarsi a Daytona con le rivali di categoria.

Fin da subito è stato chiarissimo che raccogliere una pesantissima eredità come quella che lascia la 488 non sarà per niente semplice, ma in Ferrari c'è la convinzione di aver sfruttato bene l'esperienza per voltare pagina, chiudendo un ciclo e provando ad aprirne un altro.

“Sarà complicato ripercorrere il ciclo vincente del modello precedente, la 488 GT3, che è stata in grado di vincere oltre 510 gare e 110 campionati a livello internazionale, un percorso per cui ringraziamo tutti, squadre e clienti in primis. La nostra filosofia, però, è quella di guardare al futuro, sempre".

"Lo facciamo con un progetto nuovo, legato alla 296 GT3, partito completamente da zero. Una sfida molto ambiziosa, che nei primi mesi del 2023 ci vedrà alla ricerca di affidabilità e competitività. Siamo fiduciosi: la macchina è nata bene, e chi l’acquisterà per portarla in gara avrà grande soddisfazioni”.

Ferrari 499P LMH Photo by: Ferrari

Il 2023 è la stagione delle 'prime volte', ed una in particolare avviene a 50 anni dall'ultima. Stiamo parlando della 499P, la Hypercar con cui il marchio emiliano si riaffaccia nella Classe Regina dell'endurance per combattere per il successo assoluto.

In questi giorni la Ferrari ha portato a termine il programma di prove per il 2022, ma è chiaro che di strada da fare ce n'è ancora tantissima prima di Sebring, dove il 17 marzo scatta il FIA WEC.

“La 499P è un enorme orgoglio. Ho inseguito questo sogno per molti anni, senza aver alcuna certezza che sarebbe diventato realtà. Vedere l’auto uscire dal box è stato un momento fantastico. Per natura sono abituato a guardare al futuro. Oggi che il programma è partito con i test siamo consapevoli del ruolo che abbiamo, dovremo cercare di essere protagonisti, di ottenere i risultati che noi per primi, ma anche i nostri tifosi e i collaboratori si aspettano".

"La soddisfazione personale è tanta, ripeto, come l’orgoglio di tutti coloro i quali hanno fatto parte di questo percorso: c’è uno staff che ha progettato l’auto, uno che la sta sviluppando, uno che la porterà in gara. E ci sono dei piloti ai quali, in passato, non sembrava vero di poter un giorno pilotare un prototipo Ferrari".

"La grande famiglia di Competizioni GT è composta da persone che mettono passione e abnegazione nel proprio lavoro, e questi aspetti mi sento di poter dire che sono il primo ‘decimo’ di vantaggio quando arriviamo in pista rispetto alla concorrenza”.