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Ferrari afferma che abolire il BoP dovrebbe essere l’“obiettivo finale” dei regolamenti Hypercar WEC 2030

Il costruttore italiano ha chiesto che il BoP venga eliminato dalla Hypercar nel 2030, ma insiste che ciò non influenzerà la sua decisione di aderire al nuovo regolamento

Rachit Thukral

Modificato: 7 nov 2026, 10:14

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Ferrari ritiene che abolire il controverso Balance of Performance dovrebbe essere l’“obiettivo finale” per i regolatori del World Endurance Championship mentre lavorano per finalizzare il quadro dei regolamenti Hypercar 2030.

Antonello Coletta, responsabile globale endurance di Ferrari, ha sostenuto che il passaggio a una piattaforma unificata per sostituire le attuali divisioni LMDh e LMH ha eliminato la necessità di un sistema artificiale per governare la classe regina.

Attualmente, la FIA e l’ACO sono responsabili del bilanciamento delle prestazioni delle vetture attraverso un complesso insieme di parametri relativi a potenza e peso. Tuttavia, il sistema è concepito non solo per equiparare LMH e LMDh, ma anche per tenere conto delle differenze tra vetture costruite secondo gli stessi regolamenti

Coletta ritiene che eliminare il BoP sposterebbe il campionato verso una maggiore “meritocrazia” ed eliminerebbe discussioni inutili sull’argomento, in particolare dopo che quest’anno il WEC ha smesso di rendere pubblica qualsiasi informazione sul BoP.

“Abbiamo un’ottima opportunità per il 2030. Abbiamo iniziato con due piattaforme diverse, due idee diverse,” ha detto.

“Ora siamo tutti insieme attorno al tavolo per definire una piattaforma unica e con una piattaforma unica. Con una piattaforma unica, possiamo scrivere le regole in modo molto chiaro e l’obiettivo finale per noi dovrebbe essere eliminare il BoP.

“Se ricordate, il BoP è nato con le diverse piattaforme - trazione integrale, due ruote motrici, LMDh, LMH.

“Ma se abbiamo una piattaforma unica, si può avere un’ottima, ottima possibilità di impostare i campionati con meritocrazia, con competizione, senza discussioni a ogni gara sul BoP e così via.”

Alla domanda se ritenga che i regolamenti possano arrivare a un punto in cui il BoP possa essere abbandonato, ha aggiunto: “Questo è il nostro sogno.”

Antonello Coletta, Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti

Photo by: Davide Cavazza

Coletta ha detto che il BoP può avere un’influenza significativa sulle prestazioni e sul comportamento di una vettura, sostenendo che limitarne l’intervento sarebbe preferibile anche se il sistema non potesse essere eliminato del tutto.

Tuttavia, ha sottolineato che abolire il BoP “non era obbligatorio” per Ferrari, insistendo sul fatto che la decisione del costruttore di prolungare la propria permanenza nel campionato oltre il 2030 non dipenderà dal fatto che il sistema sia presente nel prossimo insieme di regolamenti.

Invece, la priorità di Ferrari è mantenere la libertà di costruire una vettura che porti il DNA dell’azienda, proprio come ha fatto nell’ambito degli attuali regolamenti LMH.

“No, questo non è obbligatorio. Per noi è obbligatorio avere la possibilità di realizzare la vettura," ha detto.

"Se possiamo realizzare il 100 percento della vettura, vedremo [se ci sarà] BoP o poco BoP. La discussione è molto complicata, molto aperta.

“Oggi abbiamo un BoP [che va] su e giù. Se avessimo una piccola percentuale di intervento [con il BoP], potrebbe essere una soluzione. Dobbiamo avere un intervento marginale, non molto.

"La nostra idea è eliminarlo completamente o averne solo un po’.”

Dibattito sulla trazione integrale

Alla 24 Ore di Le Mans di giugno, il WEC ha fornito una prima bozza dei regolamenti Hypercar 2030. Il quadro offre ai costruttori la possibilità di costruire il proprio telaio e i propri powertrain oppure di approvvigionarseli da un fornitore esterno. Cosa cruciale, il sistema di trazione integrale che è stato una caratteristica importante delle attuali vetture LMH sarà vietato nel 2030, con grande disappunto di Toyota.

Coletta ha detto che Ferrari preferirebbe correre con una vettura dotata di un sistema di trazione integrale, ma non era contraria alla direzione in cui il campionato si sta muovendo per il prossimo anno.

“La nostra idea è che l’endurance sia una buona opportunità per testare alcune parti della vettura e portare la buona idea nella vettura stradale. Oggi, la moderna trazione integrale in termini di elettrico e ibrido [VETTURE] è il futuro.

“Per Ferrari avere la trazione integrale sarebbe probabilmente la cosa migliore. Ma a parte Ferrari e altri due costruttori, questo non interessa al resto. È chiaro che sarebbe complicato mantenere la trazione integrale.”

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