Ferrari 296, ecco i primi bozzetti della nuova GT3 di Maranello!

Carica lettore audio

Come promesso qualche settimana fa, marzo era il mese in cui la Ferrari ci avrebbe mostrato come sarebbe stata la sua nuova GT3.

A Maranello sono stati di parola e i bozzetti della 296 che vedremo in pista appena la costruzione sarà completata dagli uomini del Cavallino Rampante e dai collaboratori di Oreca non possono che lasciare a bocca aperta.

Per ora il Rosso Ferrari lascia spazio ad un ancor più aggressivo nero, ma non c'è dubbio che questo bolide dotato di motore 6 cilindri (ma non del sistema elettrico che porta con sè la 296 stradale) avrà un compito molto difficile.

Sì, perché dal 2023 alla neonata macchina dell'azienda modenese toccherà sostituire la 488 GT3, giunta all'Evoluzione 2020 e con tanti trionfi e titoli messi in bacheca dal 2016 ad oggi.

296 GT3, i primi bozzetti del futuro di Ferrari nelle competizioni GT Photo by: Ferrari Media Center

"Questo modello raccoglie l'eredità della 488 GT3 che, nelle sue configurazioni standard ed Evo 2020, ha sin qui ottenuto 107 titoli dalla gara di esordio, con 429 vittorie su 770 partenze, numeri straordinari che la rendono la vettura di maggior successo nella storia del Cavallino Rampante", si legge nella nota ufficiale.

Ci sarà anche grande curiosità sulla 296 GT3 sapendo che è l'auto con cui la Ferrari potrà correre nelle più importanti categorie e gare Gran Turismo, compresa la 24h di Le Mans dal 2024.

E qui si attende, con altrettanta ansia, di sapere come sarà la Hypercar della Ferrari, che tra qualche mese inizierà i test di sviluppo per il rientro nelle competizioni dei prototipi.

Intanto gustiamoci la 296 GT3 con tutte le caratteristiche dell'auto da corsa che la rendono ancor più bella e interessante, speranzosa di poter ottenere tante gioie come lo fu la 250 LM del 1963, alla quale è ispirata la GTB di serie.

"Questa vettura conquistò successi importanti come quello della 24 Ore di Le Mans del 1965 (l'ultima vittoria assoluta della Casa di Maranello in questa corsa), riscuotendo grande successo anche tra le scuderie private".

Una volta che il modello sarà completato nella sede di Oreca, a Signes, partiranno le prime prove per lo sviluppo e l'esordio nei campionati.