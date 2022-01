Ecco la nuova Porsche LMDh in pista per la prima volta!

La Porsche Motorsport ha portato in pista per la prima volta la sua nuova LMDh.

La Casa tedesca ha sfruttato la pista di Weissach per svolgere un test privato con il prototipo che dal prossimo anno schiererà nei principali campionati Endurance, FIA WEC ed IMSA.

A condurre le prove e i primi km con questa neonata vettura costruita attorno al telaio Multimatic, ancora nella livrea mimetica con cui era stata presentata qualche settimana fa tramite alcune immagini, ci ha pensato Frédéric Makowiecki, assistito dai tecnici di Porsche e del Team Penske, che si occupano dello sviluppo.

"Siamo molto orgogliosi di questo importante passo avanti nello sviluppo della nostra macchina per FIA WEC ed IMSA del 2023", ha detto Thomas Laudenbach, Vice Presidente di Porsche Motorsport.

"Ringrazio tutti gli uomini impegnati a Weissach e quelli del Team Penske per la giornata del roll-out".

"Il mio primo pensiero va comunque a tutte le persone che hanno lavorato per mesi a questo progetto per mettere l'auto in pista. E' veramente stato un momento emozionante porterli rappresentare", ha aggiunto Makowiecki.

"E' sempre bellissimo ed emozionante guidare una nuova macchina per la prima volta. Sinceramente penso sia stato un roll-out davvero positivo. Abbiamo potuto compiere alcuni giri vedendo che tutto funzionava come ci aspettavamo. E' un bel punto dal quale partire".