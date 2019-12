Doppietta Toyota alla 8 Ore del Bahrain. Rebellion e Ginetta KO

Rebellion e Ginetta sembravano le favorite per la vittoria della 8 Ore del Bahrain, andata in scena oggi sul tracciato di Sakhir, invece a uscire trionfante è stata Toyota. Il team giapponese ha imposto la propria legge piazzando una grande doppietta in una gara senza storia.

Gran parte del merito di questo risultato, però, i membri di Toyota Gazoo Racing devono darlo a Rebellion e Ginetta, in particolar modo a Charlie Robertson e Bruno Senna. I due piloti, partiti appaiati in prima fila dopo delle ottime Qualifiche, sono entrati in collisione alla Curva 2, pochi istanti dopo la partenza.

Una manovra dissennata da parte di Robertson che, nel tentativo di superare il brasiliano, si è intraversato colpendo la Rebellion numero 1 che partiva dalla pole position. Questo ha costretto Bruno e i suoi compagni Norman Nato e Gustavo Menezes a mettere in piedi una bella rimonta, che li ha portati a chiudere al terzo posto, sul podio dopo aver dovuto effettuare una lunga sosta per sistemare un guasto alla trasmissione.

Entrambe le Ginetta si sono dovute ritirare, ed è davvero un'occasione persa per loro considerando come il Success Handicap fosse a dir poco favorevole per loro, rendendole le vetture favorite per la vittoria in questo fine settimana.

In LMP2 è stata celebrata la prima vittoria della United Autosports grazie Paul di Resta, Phil Hanson e Filipe Albuquerque. L'equipaggio ha letteralmente dominato la corsa, restando in testa alla graduatoria di classe per tutta la durata della gara.

Sotto la bandiera a scacchi hanno trionfato davanti alla Oreca del team JOTA Sport di Anthony Davidson, Antonio Felix Da Costa e Roberto Gonzales con un vantaggio di 21"5. Il podio di classe è stato completatl dalla Oreca numero 37 del team Jackie Chan DC Racing di Will Stevens, Gabriel Aubry e Ho-Pin Tung. Solo quarta G-Drive con Vergne, Rusinov e van Uitert.

Dopo una bella lotta con le Ferrari, Aston Martin ha portato a casa il successo nella classe regina del GT, la GTE-Pro grazie alla Vantage numero 95 di Nicki Thiim e Marco Sorensen che ha preceduto la Ferrari 488 GTE numero 71 di Davide Rigon e Miguel Molina.

Giunti agli ultimi pit stop, la Aston numero 95 è riuscita a superare la Rossa di AF Corse facendo un pit stop più rapido. Rigon ha cercato di recuperare e passare Marco Sorensen alla Curva 11, ma alla fine l'equipaggio tutto danese ha avuto la meglio. Ulteriore beffa per la Ferrari lo stop&go comminato alla 488 GTE Evo numero 71 per aver fatto pattinare le gomme alla ripartenza dell'ultimo pit stop.

Fortunatamente per la Ferrari il secondo posto è rimasto saldamente nelle mani di Rigon e Molina. E' andata peggio invece alla Ferrari numero 51, quella di Alessandro Pier Guidi e James Calado. I due hanno dovuto cedere la terza posizione alla seconda Aston Martin Vantage ufficiale, la numero 97 di Maxime Martin e Alex Lynn per esser stata ritenuta responsabile del contatto avvenuto tra le due vetture alla Curva 1 nell'ora finale di gara.

Se Porsche non ha brillato in GTE-Pro, si è potuta consolare con il successo in GTE-Am arrivato grazie alla 911 del team Project 1 di Ben Keating, Larry ten Voorde e Jeroen Bleekemolen. La vettura tedesca ha preceduto sul traguardo l'Aston Martin Vantage numero 98 di Paul Dalla Lana, Ross Gunn e Darren Turner e la seconda Porsche, la numero 86 del team Gulf Racing di Ben Barker, Michael Wainwright e Andrew Watson.