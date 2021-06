Dopo le soddisfazioni nel GT Sprint Pera è pronto per il WEC a Portimao

Il pilota lucchese Riccardo Pera, ha chiuso il weekend di Misano con una doppia vittoria nel Campionato Italiano Gran Turismo serie Sprint, nell‘ ambito degli Aci Racing Weekend. Riccardo era al volante della Cayman GT4 di Ebimitors, dividendo l’abitacolo con Mattia di Giusto.

Ottima performance fin dalle prime sessioni di libere, dove é arrivato il miglior tempo di classe, migliorato poi nella seconda con il primo tempo. Ottima la qualifica dove sono arrivati i due migliori tempi di GT4. Gara 1 impeccabile dove Riccardo e Mattia hanno vinto la GT4 e la classe senza mai perdere la leadership, riuscendo a recuperare l’handicap in tempo per i risultati di Monza. Gara 2 é stata leggermente a causa della pioggia arrivata poco prima dello start. Nonostante questo, Riccardo e il compagno di squadra hanno dominato dall’inizio alla fine, coadiuvati dal sempre ottimo supporto del Team.

Fino ad ora la prima parte di stagione é stata dominata , con quattro vittorie nei primi due appuntamenti stagionali, Monza e Misano è relativo bottino pieno di 80p. Il GT Sprint osserverà una lunga pausa e ritornerà nel weekend del 3-5 settembre sul circuito del Santerno di Imola.

Riccardo invece tornerà al volante questo fine settimana nel WEC, per il secondo Round della stagione con la 8H di Portimao. Ovviamente sarà al volante della Porsche #56 del Team Project1, dividendo la vettura con Egidio Perfetti - Matteo Cairoli. Tre le sessioni di prove libere che si svolgeranno 11-12 Giugno. Sabato le qualifiche alle ore 18.00 e semaforo verde della gara domenica 13 alle ore 11.00.

"É il momento di risalire in macchina e andare a Portimao per il secondo appuntamento del WEC. Il weekend di Misano é andato alla grande, fin dalle prove libere ci siamo trovati a nostro agio. Grazie al Team che ci ha consegnato una vettura perfetta e sia io che il mio compagno, siamo stati in grado di sfruttare al meglio la nostra Porsche Cayman. Abbiamo consolidato la leadership in campionato che tornerà a settembre. Ora sono concentrato per la 8 H di Portimao dove ritroverò Egidio e Matteo. Sarà un weekend duro ma abbiamo una buona squadra e come sempre darò il 110%", ha detto Pera.