CarGuy rinuncia al WEC, ma spera di esserci a Le Mans

La CarGuy Racing il prossimo anno non prenderà parte al FIA World Endurance Championship viste le grosse difficoltà dovute alla pandemia di Coronavirus.

Il team giapponese, che ha corso la 24h di Le Mans con una Ferrari griffata MR Racing, aveva in programma di presenziare nella Classe LMGTE Am del Mondiale nel 2021, tant'è che era già stata presa una 488 in collaborazione con AF Corse.

I problemi creati dal Covid-19 sugli spostamenti rendono però durissime le trasferte per i meccanici nipponici, per cui il proprietario Takeshi Kimura ha annunciato l'inevitabile decisione di rinunciare all'impegno.

"La pandemia di Coronavirus continua ad imperversare nel mondo ed è difficile viaggiare con i nostri piloti e meccanici dal Giappone, dunque dobbiamo rinunciare al FIA WEC", ha spiegato Kimura in un comunicato ufficiale.

L'obiettivo è quello di correre in Asian Le Mans Series per guadagnarsi almeno l'invito a Le Mans ed essere quindi presenti sul Circuit de la Sarthe il prossimo giugno.

"Una stagione intera nel Mondiale non è possibile farla, ma il team rimane con l'obiettivo di essere sulla griglia di partenza della 24h di Le Mans, sfruttando magari l'invito tramire la Asian Le Mans Series. Abbiamo già iniziato una collaborazione con AF Corse e altri piloti per cercare di minimizzare i problemi di spostamento che potremmo avere".