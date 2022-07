Cadillac vicina alla scelta dei piloti LMDh per WEC e IMSA 2023

Carica lettore audio

Laura Klauser, che dirige il progetto LMDh nel suo ruolo di responsabile del programma sportscar della General Motors, ha spiegato a Motorsport.com quanto segue.

"Siamo quasi a posto con la rosa di sette piloti che impiegheremo per la vettura del WEC e le due in IMSA. Non abbiamo ancora tutti i contratti firmati, ma dobbiamo solo sistemare gli ultimi dettagli".

La Klauser non ha voluto fare il nome di alcun pilota, ma ha ammesso che probabilmente molti di quelli già in forza alle squadre Chip Ganassi Racing ed Action Express Racing in IMSA, che sono state annunciate come squadre ufficiali di Cadillac con la LMDh per la prossima stagione, faranno parte del programma.

Alex Lynn, Earl Bamber e Sébastien Bourdais sono i concorrenti della CGR nel 2022 e hanno contratti pluriennali in mano.

Alla domanda se i piloti che hanno firmato accordi di questo genere passeranno al programma LMDh, Klauser ha risposto: "Avrebbe senso, no?".

Il quarto pilota di Ganassi è Renger Van Der Zande, mentre Pipo Derani e Olivier Pla sono quelli fissi in AXR.

I piloti avranno un contratto con i rispettivi team, ma saranno conosciuti come piloti ufficiali Cadillac.

La conferma che Ganassi gestirà il programma WEC e una singola vettura nell'IMSA insieme ad Action Express Racing sarà il prossimo annuncio di Cadillac. In seguito, è probabile che venga rivelata la formazione dei piloti.

Lynn e Bamber sarebbero in lizza per il trio WEC, mentre il francese Bourdais, che abita negli Stati Uniti, sembra destinato a correre in IMSA con Ganassi insieme a Van Der Zande.

Bamber gave the Cadillac LMDh GTP its first test last week Photo by: Cadillac Communications

Bamber ha effettuato il primo test del prototipo ibrido LMDh, attualmente denominato Project GTP Hypercar, la scorsa settimana.

Sviluppata in collaborazione con Dallara, questa Cadillac ha girato per due giorni negli Stati Uniti su un tracciato al momento ignoto.

"Posso assicurare che il test si è svolto in un vero e proprio circuito di gara che non rientra nel calendario IMSA attuale", dice la Klauser, anche se dalle immagini e voci pare che Putnam Park, nell'Indiana, sembra il circuito più probabile.

La macchina ha girato giovedì e venerdì della scorsa settimana e c'è soddisfazione per i risultati.

"Considerando che siamo riusciti a correre entrambi i giorni e a realizzare alcuni run più lunghi, lo definiamo un grande successo. Il primo vero test si svolgerà questa settimana a Sebring".

Lì ci sarà anche la Porsche 963 gestita da Porsche Penske Motorsport, mentre non è ancora deciso se la Cadillac effettuerà dei test in Europa prima del WEC 2023.

"Vorremmo farli, ma è difficile capire dove si svolgeranno e come saremo messi con le auto, quindi non abbiamo ancora nulla di deciso. Stiamo cercando di capire come collocare tutto nel nostro calendario limitato per raggiungere tutti i nostri obiettivi".