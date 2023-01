Cadillac presenta le tre livree per le V-LMDh di WEC ed IMSA La Casa americana ha svelato le colorazioni scelte per i suoi nuovi prototipi, che hanno uno schema di base comune. La #31 della AXR sarà rossa, giallo-oro per la #01 di Chip Ganassi Racing, che avrà la #02 blu. Questa cambierà numero in 2 nel WEC in omaggio alla 'Le Monstre' del 1950.