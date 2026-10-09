Cadillac non introdurrà altri aggiornamenti per le V-Series.R di WEC ed IMSA nel 2027

Dopo aver introdotto aggiornamenti sia nel 2025 che nel 2026, per le stagioni 2027 di FIA WEC ed IMSA la Cadillac apporterà solo lievi modifiche alla propria vettura, senza però utilizzare ulteriori Joker Evo.

Dal suo debutto nel 2023, la V-Series.R ha subito due importanti revisioni. La prima, introdotta all’inizio del 2025, si è concentrata sul miglioramento dell’elettronica, mentre quest’anno a livello più ampio per perfezionare l’aerodinamica e passare all'impianto frenante Brembo.

A quanto pare, il marchio di General Motors ha utilizzato finora tre gettoni per le evoluzioni, avendone a disposizione altri due dei cinque originariamente assegnati per il ciclo di vita iniziale di cinque anni della vettura.

I Costruttori hanno pochi incentivi a conservare i Joker Evo rimanenti, dato che, in base al regolamento, ne riceveranno altri due per le stagioni 2028 e 2029.

Tuttavia, il team principal del team Jota, Sam Hignett, ha rivelato che Cadillac ha deciso di non spenderne altri, poiché la versione aggiornata del 2026 rappresenta già un notevole passo avanti.

Alla domanda di Motorsport.com se si aspettasse che Cadillac introducesse ulteriori aggiornamenti nel 2027, Hignett ha risposto: “No, abbiamo utilizzato tutti i nostri Joker Evo principali ad inizio 2026, ma ne abbiamo ancora alcuni a disposizione. Ma per quest'anno siamo a posto".

#31 Cadillac Whelen Cadillac V-Series.R: Jack Aitken, Earl Bamber, Frederik Vesti Foto di: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

Tuttavia, Hignett ha chiarito che la vettura alimentata da motore V8 non rimarrà del tutto invariata, poiché Cadillac ha in programma alcune piccole modifiche al di fuori del quadro normativo dei Joker Evo.

“Ci sono sempre piccoli ritocchi in nome della sicurezza e dell’affidabilità, ma nulla di sostanziale. C’è sempre margine per apportare miglioramenti e stiamo ancora imparando a conoscere l’evoluzione introdotta quest’anno e ottimizzandola, quindi c’è ancora spazio per migliorare le prestazioni durante l’inverno".

Cadillac ha vissuto un anno positivo con la sua LMDh nel 2026, in particolare nell’IMSA, dove ha conquistato il titolo Costruttori GTP per la prima volta da quando si corre con le LMDh, mentre Jack Aitken si è aggiudicato il titolo piloti correndo per il team Action Express Racing, supportato dalla casa madre.

Finora Cadillac ha ottenuto risultati solidi anche nel WEC, con Jota che ha conquistato una pole position e due podi nelle prime sei gare.

Ma è anche vero che la competizione nella Classe HYPERCAR dovrebbe intensificarsi il prossimo anno, con l’ingresso di Ford e McLaren, e con Ferrari e Peugeot che stanno preparando importanti aggiornamenti.

Alla domanda se fosse motivo di preoccupazione vedere i team rivali rinnovare in modo significativo le proprie vetture mentre Cadillac prevede di mantenere invariato gran parte del proprio pacchetto attuale, Hignett ha risposto: "Non proprio, perché, per come funzionano le cose, non credo ci sia molto di cui preoccuparsi".

"Penso che anche Peugeot abbia in serbo un importante aggiornamento, ma non siamo troppo preoccupati. L’importante è concentrarci su ciò che stiamo facendo e continuare a puntare a migliorare".