Cadillac conferma una LMDh nel WEC e due in IMSA per il 2024

La Cadillac Racing ha confermato il suo impegno con lo stesso numero di vetture per la stagione 2024 di IMSA SportsCar Championship e FIA World Endurance Championship.

In General Motors è stata accantonata l'idea iniziale di schierare due V-Series.R nella massima serie endurance raddoppiando lo sforzo del team Chip Ganassi Racing per motivi economici, mentre si porterà avanti l'attività della squadra americana nel campionato statunitense con la LMDh #01, alla quale viene unita la #31 della Action Express Racing griffata Whelen Engineering.

L'avventura in Classe GTP dell'IMSA comincerà con la 24h di Daytona del prossimo gennaio e le due Cadillac americane molto probabilmente raggiungeranno poi la sorellina #2 del WEC per la 24h di Le Mans, al netto delle scelte dell'Automobile Club de l'Ouest sugli inviti e spazi concessi ai partecipanti della Classe Hypercar.

"È sicuramente meglio avere due auto che prendano parte a tutta la stagione, ma c'erano ostacoli nei costi e quindi andremo avanti con una. Alla fine dobbiamo tutti andare dai nostri consigli di amministrazione e far approvare i bilanci, per cui sono sicuro che tutti i miei colleghi sarebbero stati d'accordo su questa scelta", ha spiegato Mark Stielow, direttore delle competizioni per General Motors, parlando in una tavola rotonda con i giornalisti - tra cui Motorsport.com - riguardo la scelta di andare avanti con una sola LMDh nel WEC.

"General Motors, Chevy e Cadillac sono in lotta in molti settori, quindi dobbiamo trovare un equilibrio e garantire uno stipendio a casa, in modo che tutti i nostri figli siano felici abbiano da vestirsi. A volte bisogna prendere decisioni difficili".

Inoltre è ancora presto per scegliere gli equipaggi, con Stielow che si affretta ad evidenziare la necessità di prendere altro tempo per effettuare le migliori scelte, fra cui quella di avere eventualmente tre auto a Daytona.

"Stiamo ancora valutando, tenete conto che siamo in una fase di test tra Europa e Stati Uniti; giriamo moltissimo e a breve faremo un annuncio, ma per ora siamo al lavoro per essere pronti per il 2024, come poi molti altri dei nostri rivali".

“Sui piloti ancora non abbiamo annunciato nulla, avremo una formazione simile a quella di quest'anno coi team Chip Ganassi ed Action Express. In IMSA penso che le macchine saranno ancora due, ma vogliamo essere flessibili per quanto riguarda alcuni eventi chiave".

Laura Wontrop Klauser, Responsabile di GM per le SportsCar, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di affrontare il secondo anno del nostro programma con la V-Series.R e siamo molto orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato nel primo anno ed imparato molto dalle gare in due serie".

"Abbiamo un'ottima base da cui ripartire. Il fatto che il 2024 sia un secondo anno consecutivo di attività ci darà l'opportunità di concentrarci interamente sulla vettura e di capirla meglio, invece di dover bilanciare l'apprendimento con quello di un nuovo team e di una nuova serie, come abbiamo fatto nel 2023".