McLaren, Brown: "WEC? Forse dal 2024, decisione entro fine anno"

Carica lettore audio

Sono ormai diversi mesi che si parla di un possibile ingresso della McLaren nel FIA World Endurance Championship, ma al momento non sono altro che voci a rincorrersi insistentemente nella marea di attività già avviate dal team.

Non è un segreto che la scuderia di Woking stia ampliando sempre più i suoi orizzonti e l'annuncio della prossima partecipazione alla Formula E si aggiunge ai già ben noti impegni in Formula 1, IndyCar ed Extreme E.

Per altro c'è anche in ballo il discorso della F1 che potrebbe veder legato il team ad Audi dal 2026, ma sono ancora discorsi prematuri e c'è tempo per capire come evolveranno le situazioni da ambo le parti.

Nel frattempo, il capo Zak Brown si ritrova a dover di tanto in tanto rispondere alle domande su un eventuale impegno nel Mondiale Endurance con un prototipo di nuova generazione - Hypercar o LMDh - cosa che ad oggi non è chiara e definita, ma su cui a breve si dovrà tirare una somma.

"Il FIA WEC è un campionato che a me è sempre piaciuto moltissimo e che seguo, ma non abbiamo ancora preso una decisione in merito", ha dichiarato Brown a margine dell'annuncio riguardante la Formula E.

"Penso, però, che per prima cosa dobbiamo concentrarci a pieno sull'impegno riguardante la Formula E e su come funziona".

McLaren logo Photo by: Alessio Morgese

Detto ciò, Brown ha anche voluto specificare che l'azienda potrà eventualmente prendere in considerazione un programma dedicato al WEC, ma non prima di un paio d'anni.

"Per come si sta sviluppando il WEC, abbiamo ancora tempo per prendere una decisione. Per il 2024 o 2025 conosceremo già alcuni cambiamenti nel nostro reparto motori".

"Se e quando entreremo nel WEC, queste cose saranno collegate alla nostra attività di motorizzazione. Ma credo che prenderemo una decisione in merito prima della fine dell'anno".

Informazioni aggiuntive di Mario Fritzsche e Norman Fischer