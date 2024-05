BMW presenta la rinnovata M4 GT3 Evo, arriverà nel 2025

Alla vigilia della 24h del Nürburgring, la BMW M Motorsport ha scelto proprio la pista tedesca per presentare nel bellissimo M Showroom situato nel 'boulevard' posto sul retro della tribuna centrale la versione Evo della M4 GT3, oltre a quella della M4 GT4.

Da mesi la Casa bavarese stava lavorando agli aggiornamenti della vettura con cui ha debuttato una manciata di anni fa e le ultime novità sono state provate dai piloti ufficiali Jens Klingmann, Bruno Spengler ed Augusto Farfus, e dai team clienti di riferimento che la porteranno in azione sui tracciati di tutto il mondo, in modo da avere indicazioni più precise e approfondite sul percorso da intraprendere.

Come spiegato da BMW, più che sulle prestazioni del mezzo ci si è concentrati nelle aree relative a guidabilità, efficienza e affidabilità. Dal punto di vista estetico si erano già visti i nuovi specchietti retrovisori, mentre il peso è stato ridotto, le prese d'aria sono più grandi sui passaruota anteriori e l'ala posteriore ora potrà beneficiare di regolazioni a garantire una maggior efficienza aerodinamica.

Sotto il cosiddetto 'vestito' e non visibili ad occhio nudo, abbiamo invece nuove barre antirollio sull'asse anteriore e posteriore, dischi dei freni posteriori più grandi e un differenziale molto più fine e facile da regolare in modo da avere minor usura per quel che riguarda gomme e freni, potendo così garantire una guidabilità migliore e più costante.

Infine anche i fari anteriori e posteriori con disegno LCI sono nuovi, mentre il reparto BMW Group Designworks ha creato una inedita livrea battezata 'Inception', che integra i temi della digitalità e della dimensionalità in un mosaico audace e ad alto contrasto, sfruttando i colori blu-bianco-rosso-nero del marchio con relative sfumature. Le parti nere sono state lasciate in puro carbonio per risparmiare peso.

Il prezzo della vettura dichiarato dal Costruttore è di € 578.000.

BMW M4 GT3 EVO Foto di: BMW Motorsport

"È sempre un onore giocare un ruolo importante nello sviluppo di un'auto da corsa. Grazie a BMW M Motorsport per la fiducia!", ha detto Klingmann.

"Non abbiamo apportato un unico grande miglioramento alla BMW M4 GT3, ma abbiamo affinato tanti piccoli dettagli che miglioreranno soprattutto la guidabilità sulla lunga distanza".

"Siamo convinti che diversi piccoli passi ne facciano uno grande. L'auto è già molto forte, ma sono sicuro che nella versione EVO potremmo migliorarla ulteriormente. La gestione più delicata su pneumatici e freni aiuterà molto soprattutto alla fine di uno stint in gara".

Andreas Roos, Responsabile di BMW M Motorsport, aggiunge: "La BMW M4 GT3 ha ottenuto più di 70 vittorie e innumerevoli successi importanti dalla sua introduzione. Ricordo in particolare i titoli del DTM nel 2022, la vittoria alla 24h di Spa-Francorchamps nel 2023 e i titoli in IMSA".

"Sono convinto che il modello EVO, così come quello della BMW M4 GT4, contribuirà ad essere in prima fila nelle corse GT nei prossimi anni e a celebrare molte altre grandi vittorie. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato allo sviluppo delle vetture".

Björn Lellmann, Responsabile del reparto Customer Racing di BMW M Motorsport, chiosa: "I nostri ingegneri hanno ascoltato molto attentamente le indicazioni dei nostri clienti durante lo sviluppo delle vetture EVO".

"Il risultato, a nostro avviso, sono modelli che rendono ancora più possibile essere costantemente vicini al limite senza correre troppi rischi, esattamente ciò di cui i piloti di tutte le classi hanno bisogno per essere veloci. Il nostro obiettivo è vincere le gare più importanti con la nostra BMW M4 GT3 EVO e allo stesso tempo fornire a ogni cliente di BMW M Motorsport un pacchetto che offra le massime possibilità di successo".

BMW M4 GT3 EVO Foto di: BMW Motorsport

BMW M4 GT3 EVO - SCHEDA TECNICA

Dimensioni

LUNGHEZZA 5,020mm (con splitter ed ala posteriore) LARGHEZZA 2,040mm ALTEZZA 1,310mm (variabile) PASSO 2,917mm RUOTE 12,5 x 18 " anteriori; 13 x 18 " posteriori

Dettagli tecnici