BMW porta a 22 il numero di piloti ufficiali GT-LMDh per il 2024

La BMW M Motorsport ha pubblicato la lista dei piloti ufficiali che schiererà nelle serie GT ed endurance per la stagione 2024.

In totale sono 22 i portacolori della Casa bavarese, cioè due in più rispetto all'elenco dello scorso anno; salutati Jake Dennis, John Edwards ed Erik Johansson, i nuovi ingressi sono i già noti Raffaele Marciello e Robin Frijns, che guideranno le M Hybrid V8 nel FIA WEC, più il veterano americano Bill Auberlen (già alfiere BMW da anni, ma assente dall'elenco del 2023) assieme ai connazionali Robby Foley e Madison Snow per le gare dell'IMSA.

BMW sarà impegnata, come detto sopra, sia nel Mondiale Endurance che nella serie americana con le sue vetture LMDh e GT3, oltre ad essere sicuramente al via di Intercontinental GT Challenge, GT World Challenge, DTM e gare di durata di spicco come 24h del Nurburgring, 24h di Spa-Francorchamps e via dicendo.

Fra i vari nomi viene confermato anche Valentino Rossi, pronto ad esordire sulla M4 #46 in Classe LMGT3 del WEC. In attesa di scoprire gli impegni di ciascun pilota, ecco tutti i nomi della rosa.

Bill Auberlen USA 12/10/1968 1996 Connor De Phillippi USA 25/12/1992 2018 Philipp Eng AUT 28/02/1990 2016 Augusto Farfus BRA 03/09/1983 2007 Robby Foley USA 20/07/1996 2021 Robin Frijns NED 07/08/1991 2023 Dan Harper GBR 08/12/2000 2020 Max Hesse GER 23/07/2001 2020 Jens Klingmann GER 16/07/1990 2014 Jesse Krohn FIN 03/09/1990 2014 Raffaele Marciello SUI 17/12/1994 2024 Maxime Martin BEL 20/03/1986 2023 René Rast GER 26/10/1986 2023 Valentino Rossi ITA 16/02/1979 2023 Madison Snow USA 26/12/1995 2022 Bruno Spengler CAN 23/08/1983 2012 Sheldon Van Der Linde RSA 13/05/1999 2019 Dries Vanthoor BEL 20/04/1998 2023 Neil Verhagen USA 18/02/2001 2020 Charles Weerts BEL 01/03/2001 2023 Marco Wittmann GER 24/11/1989 2012 Nick Yelloly GBR 03/12/1990 2019

"In termini sportivi, abbiamo una formazione di piloti ufficiali di prim'ordine, versatile e altamente motivata, in vista di una stagione estremamente intensa di corse automobilistiche nel 2024", ha sottolineato Andreas Roos, Responsabile di BMW M Motorsport.

"Il totale di 22 piloti può sembrare a prima vista un numero elevato, ma ognuno di loro dimostrerà il proprio valore nel vasto programma di eventi in cui gareggeremo in tutto il mondo".

"Sono lieto che siamo riusciti ad aggiungere ulteriore qualità a una squadra già di prim'ordine, con piloti di spicco come Robin Frijns e Raffaele Marciello".

"Da questa stagione, anche i nostri piloti ufficiali nordamericani Bill Auberlen, Robby Foley e Madison Snow fanno parte della formazione fissa, sottolineando l'importanza del nostro coinvolgimento negli Stati Uniti".