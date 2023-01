BMW, ok al test Rossi-LMDh: "Ma non subito e andando con calma"

Carica lettore audio

La BMW M Motorsport ha ufficialmente aperto le porte di un test con la LMDh a Valentino Rossi, ma chiarendo subito che non sarà cosa da effettuare dall'oggi al domani.

Dopo aver recentemente ingaggiato come pilota ufficiale il 'Dottore', la Casa bavarese gli ha offerto il prosieguo nel GT World Challenge Europe al volante della nuovissima M4 GT3 schierata dal Team WRT, affiancandogli Maxime Martin ed Augusto Farfus.

Non è un segreto che Rossi, persa la possibilità di correre in futuro a Le Mans con l'Audi, abbia scelto BMW proprio perché il marchio ha un prototipo per la 24h francese.

Ma il percorso è ancora lungo e il responsabile del Costruttore tedesco, Andreas Roos, ha tenuto a specificare che bisognerà valutare con molta cautela ogni passo in un salto di categoria che non è roba per tutti.

#24 BMW M Team RLL, BMW M Hybrid V8, GTP: Philipp Eng, Marco Wittmann, Nick Yelloly, Sheldon Van Der Linde Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

“In futuro sicuramente è in programma dargli una possibilità di fare esperienza con la LMDh. La GT3 è già un'ottima vettura, ma è chiaro che questo prototipo è di un altro livello", afferma Roos.

“Ma se accadrà quest'anno, sarà verso fine stagione perché al momento abbiamo già abbastanza lavoro e un sacco di cose da fare per essere ben preparati per l'IMSA".

La M Hybrid V8 esordirà a fine gennaio nella serie americana in Classe GTP, poi nel 2024 debutterà nel FIA World Endurance Championship e alla 24h di Le Mans proprio nelle mani di WRT.

Ma questo non significa che Rossi sarà negli equipaggi LMDh, mentre appare molto più probabile che possa salire di livello nel Mondiale, conducendo sempre la M4 GT3 iscritta alla nuova categoria dedicata a queste vetture.

Valentino Rossi, Team WRT, BMW M4 GT3 Photo by: Valentino Rossi

“Il primo obiettivo di Valentino è fare parte del nostro programma di piloti ufficiali GT3. Non ha mai guidato una macchina come la LMDh, per cui prima dovremo vedere come andrà quando ci salirà e come si troverà a condurla".

“I test si faranno, poi vedremo come andrà e quali passi avanti potremo fare, se ci saranno delle possibilità".

“Adesso è un po' troppo presto per saperlo, l'anno scorso ha fatto la sua prima stagione con una vettura GT3, per cui dobbiamo costruire qualcosa partendo da lì".

"Ora continuerà nella stessa categoria con noi, successivamente vedremo quando effettuare un primo test e come potremo andare avanti".