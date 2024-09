Alpine: la sede di Viry lavorerà per il WEC, anche senza F1

L'impegno di Alpine nel FIA WEC non sarà influenzato da eventuali modifiche al programma legato ai motori di Formula 1.

Bruno Famin, vicepresidente del settore motorsport di Alpine, ha dichiarato che il marchio Renault continuerà a costruire e mantenere i motori per la sua A424 LMDh a Viry-Chatillon, in Francia, nel prossimo futuro.

La fabbrica Renault di Viry costruisce motori per i Gran Premi dal 1979, ma il costruttore francese sta discutendo se abbandonare il tutto in vista dell'arrivo dei nuovi regolamenti 2026.

Sebbene la decisione non sia prevista prima del 30 settembre, come da obiettivo interno fissato dall'azienda, la prospettiva che Renault interrompa la produzione di motori di F1 a Viry per trasformare Alpine in un team cliente della Mercedes non è stata accolta bene dai dipendenti, che hanno inscenato diverse proteste nelle ultime settimane.

Ma "qualunque cosa accada" sul lato F1, lo stabilimento di Viry continuerà a svolgere un ruolo importante per il team Alpine impegnato nel WEC, secondo Famin.

"Stiamo già utilizzando l'impianto per i motori del WEC. Nel 2025 continueremo con i motori di Formula 1. Stiamo utilizzando la struttura, le persone, le competenze e le risorse che abbiamo a Viry per sostenere e sviluppare il programma WEC e continueremo a farlo anche in futuro".

L'Alpine A424 è alimentata da una versione pesantemente modificata del motore V6 turbo da 3,4 litri di Mecachrome, utilizzato anche in Formula 2. Questo motore è abbinato a un sistema ibrido comune a tutte le auto LMDh, fornito congiuntamente da Bosch, Xtrac e Williams Advanced Engineering.

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Charles Milesi Foto di: JEP / Motorsport Images

Altri test nel 2025

Alpine ha completato un numero limitato di test per il suo ritorno nella classe Hypercar con la nuovissima A424 nel 2024.

È stato l'unico costruttore della categoria a non partecipare a un test collettivo ad Austin in luglio, in vista dell'evento Lone Star Le Mans di questo mese, ma Famin ha rivelato che Alpine intensificherà le prove nel 2025 per utilizzare l'intera dotazione.

"Il regolamento limita il numero di giorni in cui è possibile effettuare i test e il numero di giorni dipende dal fatto di essere un costruttore, ma anche dal numero di vetture clienti. Alcuni concorrenti ne hanno molte e sono autorizzati a effettuarne di più. Inoltre, hanno programmi doppi con IMSA e WEC".

"Procediamo passo dopo passo e l'obiettivo per il prossimo anno sarà sicuramente quello di sfruttare appieno tutte le quote in termini di numero di giorni di test che avremo a disposizione".