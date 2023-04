Alfa Romeo: il futuro nello sport sarà nel WEC dal 2025?

Lo scorso mese di agosto l’Alfa Romeo ha annunciato ufficialmente la conclusione della partnership con il team Sauber di Formula 1 iniziata nel 2018. Parallelamente i vertici del gruppo hanno confermato la volontà di voler proseguire il percorso nel mondo sportivo, lasciando intendere le due opzioni sul tavolo: l’accordo con un'altra squadra di Formula 1 o il passaggio al mondo Endurance.

Otto mesi dopo la scelta sembra essere fatta, ed anche se non ci sono ancora annunci ufficiali in merito, tutto indica che il futuro in pista del ‘Biscione’ sarà il WEC.

L’amministratore delegato del gruppo Stellantis, Carlos Tavares, è un grande fan delle gare Endurance, e non è sfuggita la sua presenza in pista nella scorsa tappa del WEC a Portimao al seguito del team Peugeot, impegnato con il problematico esordio della 9X8.

Jean Philippe Imparato, CEO di Alfa Romeo Photo by: Jean Philippe Imparato

Insieme a Tavares anche l’attuale CEO dell’Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, è un grande appassionato di Endurance, quindi non stupisce che lo scenario WEC sia familiare ai vertici del gruppo.

Il progetto Alfa Romeo potrebbe beneficiare della sinergia con quello Peugeot, acquisendo molte componenti della 9X8 già progettate e sviluppate. “A parte il concetto aerodinamico”, ironizzavano alcuni addetti ai lavori a Portimao, sottolineando i problemi che sta ancora accusando il prototipo della Casa francese.

Non si tratta però di un programma che sarà strutturato in tempi brevi. Le indiscrezioni indicano nel 2025 la possibile data di ingresso ufficiale di Alfa Romeo nel WEC, ma su questo fronte non ci sono informazioni precise.

Le Peugeot 9X8 è l'unica Hypercar che corre nel WEC senza ala posteriore Photo by: JEP / Motorsport Images

In merito alla partnership con Peugeot, c’è chi sostiene che la Casa francese possa essere affiancata (come accadde nell’era Audi e Porsche, due case dello stesso gruppo) e chi è invece convinto che l’Alfa Romeo potrebbe rimpiazzarla in una sorta di staffetta tra i due Costruttori. È realistico pensare che l’Alfa Romeo possa puntare su un suo progetto aerodinamico, sia per personalizzare il suo programma che per ottimizzare un pacchetto tecnico che al momento non sta dando i risultati sperati.

Per ora tutto resta comunque legato a indiscrezioni, ma presto potrebbe esserci qualcosa in più, ovvero un annuncio ufficiale. Quando? Qui gli ‘spifferi’ sono precisi, e indicano il weekend in cui si svolgerà la prossima Le Mans Classic, ovvero dal 29 giungo al 2 luglio prossimi.