Alessio Rovera diventa pilota ufficiale Ferrari GT

Alessio Rovera è ufficialmente un pilota Ferrari GT, entrando a far parte dello schieramento dei concorrenti di Maranello dopo una serie di risultati davvero incredibili.

Dopo aver vinto per due volte il GT Italiano, Rovera ha preso parte al FIA WEC con la AF Corse laureandosi Campione della Classe LMGTE Am con la Ferrari #83, con la quale ha trionfato all'esordio alla 24h di Le Mans.

Nel 2021 è stato anche eletto Rivelazione del Mondiale Endurance e ha vantato successi in ELMS con la medesima vettura, oltre ad aver corso nel GT World Challenge Europe e nell'Intercontinental GT Challenge a Spa-Francorchamps ed Indianapolis, meritandosi ampiamente l'ingresso nel parco-piloti del Cavallino Rampante.

#83 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Am: Francois Perrodo, Alessio Rovera, Nicklas Nielsen at the end: season awards

Photo by: JEP / Motorsport Images