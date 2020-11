8h Bahrain: assegnata la Pole LMGTE Pro alla Porsche #92

Kévin Estre e Michael Christensen partiranno dalla Pole Position in Classe LMGTE Pro nella 8h del Bahrain, che domani assegnerà i titoli del FIA WEC per questa categoria, LMP1 ed LMGTE Am.

I commissari sportivi hanno avuto parecchio da fare al termine delle Qualifiche di oggi nell'analizzare i famigerati track-limits, che in maniera stucchevole ormai stanno diventando una costante in tutte le piste che presentano ampie vie di fuga asfaltate (anziché le vecchie e carissime piene di sabbia!).

Quel che comporta tutto ciò è che i risultati conseguiti rimangono in dubbio ogni qual volta, con la direzione gara che resta ore ed ore ad analizzare i dati e le immagini per stilare una classifica finale ufficiale, spesso decretata quando ormai tutti gli addetti ai lavori hanno chiuso bottega.

E siccome Sakhir non è da meno come caratteristiche del tracciato, ecco che l'equipaggio della Porsche si ritrova con il primato della categoria fra le mani. Il francese e il danese avevano in un primo momento terminato al secondo posto con la loro 911 RSR-19 #92, ma i crono rivisti hanno consentito loro di avere un tempo medio di 1'56"505, saltando così davanti a Nicki Thiim e Marco Sørensen per soli 0"016.

Il duo della Aston Martin si vede quindi sfilare dalle mani la prima casella, ma soprattutto la Vantage #95 non prende il punto in classifica del poleman; ciò detto, resta quindi +15 il vantaggio in classifica di campionato sui compagni-rivali della #97, Maxime Martin/Richard Westbrook (confermati sesti del lotto), e +26 sulla Ferrari #51 di James Calado (AF Corse).

Un altro cambiamento riguarda la Classe LMGTE Am, dove vengono invertite le posizioni tra la Ferrari #54 di Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Giancarlo Fisichella e la Porsche #57 di Ben Keating/Dylan Pereira/Jeroen Bleekemolen.

Il terzetto della AF Corse scatterà dal quinto posto in griglia, mentre quello del Team Project 1 si ritrova sesto.

La 8h del Bahrain scatterà alle ore 12;00 di sabato 14 novembre e sarà visibile in diretta su MOTORSPORT.TV

FIA WEC - 8h del Bahrain: Qualifiche