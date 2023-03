24h di Le Mans | Maxi Götz potrebbe correre con la Glickenhaus

Carica lettore audio

Maximilian Götz debutterà a Le Mans con Glickenhaus nel 2023, anno nel quale ha programmi differenti rispetto al passato con Mercedes-AMG.

Dietro le quinte sta nascendo una collaborazione entusiasmante: l'ex campione del DTM quest'anno non è stato preso in considerazione dalla Casa tedesca per la serie passata ad ADAC e parteciperà ad altri progetti, potrebbe aver trovato un sostituto di prim'ordine.

Infatti, come Motorsport.com ha appreso da ambienti ben informati, è previsto che il 37enne di Uffenheim partecipi quest'anno alla 24 Ore di Le Mans per Glickenhaus con la SCG 007 LMH.

"Non posso commentare - dice il boss del team James Glickenhaus, interpellato da "Motorsport.com - Stiamo parlando con alcuni piloti e sponsor seri. Speriamo di avere notizie positive in merito".

Götz, che corre regolarmente sul Nordschleife e quindi conosce Glickenhaus, ha recentemente dato un possibile indizio sul progetto in un'intervista rilasciata a Motorsport.com.

Alla domanda sui suoi piani dopo aver lasciato il DTM, il veterano, che non ha mai corso a Le Mans, ha detto che avrebbe guidato molto in tutto il mondo come pilota ufficiale Mercedes-AMG.

"Sarà un ottimo mix di sprint ed endurance. E forse ci saranno una o due sorprese", ha annunciato, ma non ha lasciato trapelare nulla.

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH di Olivier Pla, Romain Dumas, Luis Felipe Derani Photo by: Morgese / Gandolfi

Glickenhaus in rosa BWT a Le Mans quest'anno?

Glickenhaus ha annunciato che i francesi Romain Dumas e Olivier Pla e l'australiano Ryan Briscoe guideranno la vettura #708, per l'intera stagione WEC, all'inizio della stagione WEC a Sebring, negli Stati Uniti, tra una settimana.

Quando a Le Mans verrà aggiunta la seconda Hypercar #709, Briscoe potrebbe passare a questa vettura ed essere sostituito da Götz sulla SCG 007 LMH con il #708, anche perché ha un interessante sponsor personale nell'azienda austriaca BWT. È possibile che l'azzurro dell'anno scorso si distingua quest'anno con alcune superfici rosa.

Possibile anteprima già a metà aprile a Portimao

Prima che Götz si metta all'opera a Le Mans, dovrebbe testare l'Hypercar di Glickenhaus nel secondo fine settimana della stagione WEC a Portimao, il 16 aprile, per familiarizzare con la vettura.

E potrebbe anche correre con la #708 nel WEC dopo la 24 Ore di Le Mans nelle restanti gare del WEC previste a Monza, Fuji e Bahrain.

Il fatto che ciò sia possibile nonostante il suo contratto Mercedes-AMG è dovuto all'assenza del marchio della stella da WEC e Le Mans. Questo perché le vetture GTE vengono utilizzate per l'ultima volta quest'anno prima di essere sostituite dalle GT3 nel 2024.

A parte questo, la Scuderia Cameron Glickenhaus, in quanto costruttore di piccole serie, non è un vero concorrente per il Gruppo Daimler, motivo per cui non ci sarebbero conflitti di interesse.