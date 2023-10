Licenze piloti FIA: ecco le revisioni di categoria per il 2024

Alcuni piloti hanno ottenuto una revisione della propria licenza FIA presentando appello dopo la pubblicazione dell'elenco relativo alle categorizzazioni 2024.

Fino al 10 ottobre era infatti possibile richiedere una modifica del proprio status presentando apposita documentazione alla Federazione, che ora ha emesso una nuova lista con tutti gli aggiornamenti.

Tra i diversi nomi, quelli più importanti sono senz'altro Sarah Bovy ed Ahmad Al Harthy, entrambi protagonisti nel FIA World Endurance Championship, che manterranno la licenza Bronze anziché passare alla Silver.

Nel caso della belga - decisamente velocissima e quindi anche meritevole di un livello superiore - si tratta di un bel sospiro di sollievo perché vuol dire poter mantenere un posto nell'equipaggio delle Iron Dames assieme a Michelle Gatting (nuova Gold) e Rahel Frey (scesa a Silver) se dovessero proseguire nel Mondiale. La loro collega Doriane Pin sarà Silver.

Photo by: Eric Le Galliot #85 Iron Dames Porsche 911 RSR - 19: Sarah Bovy

Resta invece Silver il nostro Riccardo Pera, pilota della Porsche di GR Racing nel WEC, così come Sean Gelael che corre in LMP2 con WRT. Anche Valentino Rossi mantiene la medesima categorizzazione dopo due anni di GT World Challenge, in attesa di capire quali programmi affrontare nuovamente con la BMW di WRT, provando a passare al WEC. Del lotto appaiono pure Juan Manuel Correa ed Antoine Leclerc, piloti di Formula 3 e Formula 2, e Clemens Schmid che corre con la Lamborghini nel DTM.

Tra i Gold, non poteva che essere promosso Nicolas Varrone, Campione in LMGTE AM con la Corvette quest'anno, sale pure Thierry Vermeulen, all'esordio tra GTWC e DTM con la Ferrari 296 di Emil Frey Racing.

L'unico Platinum indicato come novità di rilievo è Ritomo Miyata, giovane di Toyota in procinto di esordire nel FIA WEC con una LMGT3 prima di passare al vociferato sedile della Hypercar nipponica.

Ricordiamo che le licenze FIA - Bronze, Silver, Gold e Platinum - hanno valore non solo per poter prendere parte ad un campionato, ma anche in termini di composizione degli equipaggi nel caso delle corse endurance, prototipi e GT, come Motorsport.com aveva ampiamente spiegato in una analisi dedicata.

Categorizzazioni FIA: elenco piloti

Categorizzazioni FIA: cambiamenti 2024