W Series | La Chadwick prosegue la sua striscia a Silverstone

Jamie Chadwick ha comandato dall'inizio alla fine a Silverstone, mantenendo intatto il suo record del 100% di vittorie nella stagione 2022 della W Series. Striscia che diventa addirittura di sei successi consecutivi se si prende in considerazione anche il 2021.

Dopo un breve scroscio di pioggia a metà gara, che ha minacciato di movimentare la corsa, la Chadwick ha gestito alla grande la situazione, andando ad imporsi con un margine enorme sulle inseguitrici, incrementato da un contatto all'ultimo giro dalle due colleghe che le hanno fatto compagnia sul podio.

Emma Kimilainen si è dovuta difendere quando Abbi Pulling ha fatto un ultimo sforzo per riportarsi a meno di mezzo secondo dalla finlandese negli ultimi due giri. Dopo essersi affacciata all'interno della Kimilainen alla Stowe, al penultimo giro, la Pulling ha tamponato la rivale alla Vale, finendo per mandare entrambe in testacoda.

Tuttavia, le vetture di entrambe hanno riportato danni minimi, quindi le due sono riuscite a rientrare in pista e a mantenere il loro posto sul podio: la Kimilainen si è presentata seconda sotto alla bandiera a scacchi, mentre la Pulling ha dovuto tenere testa a Fabienne Wohlwend per mantenere la terza piazza.

La Wohlwend, che all'inizio della gara era terza prima di finire fuori pista, si è dovuta accontentare del quarto posto, ma ha comunque ottenuto il suo miglior risultato stagionale.

Alice Powell, Click2Drive Bristol Street Motors Racing Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

La gara di Alice Powell è iniziata in modo disastroso, stallando sulla griglia all'inizio del giro di formazione. Pur essendo riuscita a ripartire, non ha potuto riprendere il suo posto in terza posizione prima della prima linea della safety car, e questo ha comportato uno stop and go di 10 secondi per lei.

La Powell ha rimontato fino al 14° posto, ma le sue chance di titolo hanno subito un duro colpo, visto la contemporanea vittoria della Chadwick ed il terzo posto della Pulling.

Beitske Visser ha conquistato il quinto posto dopo aver lottato le prime posizioni, ed ha chiuso con margine su Jessica Hawkins, che ha fatto una partenza impressionante ed è balzata al sesto posto.

Abbi Eaton si è imposta nella lotta per il settimo posto a fine gara con Belen Garcia, mentre Nerea Marti e Sarah Moore hanno completato la zona punti.

Marta Garcia ha visto la sua gara rovinata da un contatto con Belen Garcia al terzo giro, riportando un danno all'ala anteriore per il quale le è stata esposta la bandiera nera e arancione, che l'ha costretta a rientrare ai box, venendo doppiata due volte.