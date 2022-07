W Series: Jamie Chadwick si impone anche al Paul Ricard

Carica lettore audio

Jamie Chadwick non si ferma. La britannica, che aveva ottenuto la pole prima di essere retrocessa in terza posizione dopo aver ricevuto una penalità di due posizioni per aver oltrepassato la linea di uscita della pitlane, ha ottenuto il quinto successo consecutivo in questa stagione ed è sempre più vicina al terzo titolo nella W Sereis.

La Chadwick è riuscita a superare Nerea Marti, che non era partita bene per poi sopravanzare la Visser, che aveva ereditato la pole, all'interno della curva 3 con una grande staccata.

Resistendo alla pressione dell’olandese dopo due neutralizzazioni con safety-car, la Chadwick ha mantenuto il suo punteggio perfetto per questa stagione.

La Visser è retrocessa al quarto posto verso la fine della gara, con Belen Garcia che ha conquistato il secondo posto per il suo primo podio nella serie, mentre Nerea Marti si è assicurata il terzo posto dopo essere partita seconda.

La safety car è intervenuta al primo giro dopo un contatto tra Abbie Eaton, Marta Garcia e Belen Garcia, con la pilota della Scuderia W Eaton che ha cercato di passare all'interno della coppia prima di entrare in contatto.

L'incidente ha messo fine alla gara della Eaton, con Marta Garcia che è retrocessa al settimo posto, mentre Belen Garcia è uscita indenne dalla terza posizione.

La gara è ripresa a 20 minuti dalla fine, con la Chadwick che ha resistito alla Visser alla ripartenza prima di accumulare rapidamente un buon vantaggio.

La gara, però, è stata immediatamente neutralizzata ancora una volta dopo la collisione tra Chloe Chambers ed Emely de Heus alle curve 3 e 4, con quest'ultima che ha cercato di tuffarsi all'interno e ha ricevuto una penalità di 10 secondi per stop/go per l'incidente.

La safety car è stata utilizzata per cinque minuti, con la Visser che si è avvicinata alla Chadwick sul rettilineo principale alla ripartenza, prendendo brevemente il comando all'interno della curva 1, prima che la doppia campionessa si riprendesse la vetta con un sorpasso all'esterno della curva 2.

Belen Garcia è riuscita a superare la Marti e a conquistare la seconda posizione, mentre Alice Powell e Fabienne Wohlwend hanno lottato per la quinta posizione, conquistata dalla britannica dopo essere partita dall'11° posto.

All'ottavo giro su 13 la Chadwick aveva un vantaggio di 1,5 secondi, con la Marti che ha conquistato la terza posizione alla curva 11 dopo che la Visser è finita larga.

Da quel momento l’inglese ha dominato facendo segnare un giro più veloce di 0,5 secondi rispetto a Belen Garcia in seconda posizione e, sebbene la pilota del Quantfury Racing abbia risposto nel giro successivo, la Chadwick ha concluso con 2,3 secondi di vantaggio.

Alice Powell ha conquistato il quinto posto, mentre Marta Garcia si è accontentata del sesto dopo il contatto iniziale con la Eaton e la compagna di squadra Wohlwend del settimo.

Sarah Moore si è piazzata ottava, mentre le britanniche Abbi Pulling e Jess Hawkins hanno completato la top 10.