W Series | Doppio successo per Jamie Chadwick a Miami

È stata Jamie Chadwick l’assoluta protagonista delle prime due gare di apertura della stagione 2022 della W Series. Sul tracciato di Miami la due volte campionessa ha ottenuto due successi che le consentono di iniziare al meglio il nuovo campionato.

In Gara 1 l’inglese ha sopravanzato subito Nerea Marti, scattata male dalla pole, ma a 10 minuti dal termine è stata sopravanzata dalla Kimilainen in curva 11. A salvare la giornata della Chadwick, però, è arrivata una provvidenziale safety car.

Al restart, avvenuto all’ultimo giro, la finlandese ha commesso un errore arrivando lunga in curva 1 e spalancando così le porte del successo alla campionessa in carica. Per la Kimilainen, però, la giornata è peggiorata ulteriormente quando si è scontrata con Marta Garcia retrocedendo dal secondo all’ultimo posto.

La spagnola ha così ereditato il secondo gradino del podio precedendo Jessica Hawkins, brava a risalire dalla sesta piazza di partenza.

Il via ha visto anche Alice Powell stallare in griglia, così come Belen Garcia. La Powell, successivamente, ha colpito le barriere in curva 7 costringendo la direzione gara a chiamare in pista la safety car. La gru che avrebbe dovuto recuperare la monoposto, però, ha avuto problemi e la gara è stata così interrotta per 10 minuti con bandiera rossa.

Bella la rimonta di Beitske Visser risalita sino alla quinta piazza dopo essere partita dalla dodicesima casella, mentre Abbi Pulling ha chiuso alle sue spalle. La miglior rookie è stato Chloe Chambers ottava, mentre Nerea Marti è riuscita a chiudere in nona posizione dopo la pessima partenza.

Alice Powell, Click2Drive Bristol Street Motors Racing . Photo by: Alexander Trienitz

In Gara 2 ancora una volta è stata Jamie Chadwick a conquistare il successo conducendo le operazioni dal primo all’ultimo giro.

La seconda gara del weekend ha visto Nerea Marti riscattare la delusione del sabato chiudendo sul secondo gradino del podio davanti ad una Alice Powell che nel finale ha sudato freddo a causa di un contatto con Emma Kimilainen al penultimo giro che ha provocato la rottura della bandella sinistra dell’ala anteriore.

Nonostante il problema la Powell è riuscita a mantenere il terzo posto, mentre la finlandese è retrocessa in quinta posizione.

Nel finale Abbi Pulling è riuscita a sopravanzare sia Beitske Visser che Sarah Moore chiudendo in sesta piazza, mentre la top 10 si è completata con la Moore ottava davanti a Marta Garcia e Chloe Chambers.