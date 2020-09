W Series: dal 2021 categoria di contorno della F1?

La pandemia legata al COVID-19 ha colpito molti campionati automobilistici, alcuni dei quali costretti ad essere posticipati o cancellati del tutto per la stagione 2020. Ne è un esempio la W Series, categoria di monoposto che vede ai nastri di partenza unicamente piloti donna e che, a causa del coronavirus, non ha potuto mettere le ruote in pista preferendo focalizzarsi sull’anno prossimo.

E proprio nel 2021 potrebbe arrivare la svolta per il campionato. Inizialmente pensata come categoria di supporto del DTM, dopo il ritiro di Audi dalla cerie a ruote coperte gli organizzatori della W Series hanno ampliato i propri orizzonti, andando a bussare alla porta della Formula 1.

A partire dall’anno prossimo, infatti, Formula 2 e Formula 3 non seguiranno insieme e parallelamente il mondiale di F1, andando a creare un gioco di incastri tali per cui alcuni slot orari si andranno a liberare. In quest’ottica, la W Series si candida ad essere campionato di contorno della massima categoria automobilistica.

Questo farebbe in parte anche il gioco di Liberty Media, la quale non nasconde un sicuro interesse mediatico legato alla promozione di una donna nei panni di pilota ufficiale di Formula 1, dove l’ultima apparizione di un’esponente del gentil sesso al volante di una monoposto è datata 2014, con Susie Wolff alla guida di una Williams nel corso delle prove libere del GP di Gran Bretagna.

In comune, la Formula 1 e la W Series vantano uno sponsor importante come ROKiT, fattore da non tralasciare.

“Il messaggio chiaro che voglio lanciare è che il DTM rappresenta un partner importante per noi, ma ciò non significa che non abbiamo piani alternativi da vagliare” commentava lo scorso luglio ad Autosport Catherine Bond-Muir, CEO della W Series, ad Autosport.