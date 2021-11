Mouton: "Chi vince la W Series deve essere promossa in F3"

Michele Mouton, a capo della FIA Women in Motorsport Commission, ha dichiarato che sarebbe fantastico per la vincitrice della W Series avere un posto garantito in Formula 3 la stagione successiva ed ha sottolineato di aver già sottoposto questa idea.

“Non ho nulla contro la W Series perché promuove le ragazze nel motorsport, ma non condivido l’obiettivo di far disputare un campionato solo tra di loro quando l’unico modo per emergere è quello di lottare con i migliori piloti”.

“È bello vedere queste gare di contorno alla Formula 1. È divertente perché non devono pagare per correre ed hanno visibilità, ma non è sufficiente”.

“Se la W Series diventasse una piattaforma come quella che abbiamo creato con il programma Rising Stars allora sarebbe fantastico. Se hanno la possibilità di correre negli stessi weekend della Formula 1, allora si dovrebbe garantire a chi vince il campionato di passare in Formula 3. La mia posizione è abbastanza chiara”.

“Abbiamo già avuto modo di affrontare questo argomento con i promotori della serie”.

Parlando in occasione dell’uscita di un documentario sulla sua vita la Mouton ha poi affermato: “Sono stati fatti molti progressi negli ultimi 10 anni per aprire le porte del motorsport alle ragazze. Sono stati compiuti molti sforzi che si possono apprezzare non solo nelle competizioni, ma anche nell’industria”.

“Vogliamo la presenza di un maggior numero di donne non solo nel motorsport, ma ovunque. Questo è quello che conta di più. Negli ultimi 10 anni ho lavorato per ottenere questo risultato e finalmente stiamo vedendo i frutti di questo lavoro”.

“Spero che tutti questi sforzi non vengano vanificati e che si possa continuare a progredire. Nel WEC abbiamo sei ragazze che corrono e spero che possano continuare a lottare”.