VLN: Marciello con Mercedes per preparare la 24h del Nürburgring

Raffaele Marciello è stato inserito nella rosa di piloti scelti dalla GetSpeed Performance per la stagione 2020 del VLN, ribattezzato quest'anno Nürburgring Langstrecken Series.

La squadra tedesca schiererà infatti tre Mercedes-AMG GT3 Evo per il campionato endurance che si tiene sul Nordschleife, al quale prende parte in preparazione alla 24h del Nürburgring (che, ricordiamo, è stata spostata al 26-27 settembre causa pandemia di Coronavirus).

"Lello" salirà a bordo della #2 in un equipaggio di grande esperienza che Mercedes ha scelto per essere fra le favorite per il successo in Classe PRO; con lui vedremo infatti all'opera Maximilian Götz, Maximilian Buhk e Fabian Schiller.

Quest'ultimo condividerà il volante anche della #23 con Janine Hill e John Shoffner in categoria PRO-Am, mentre una terza auto di Stoccarda #8 verrà affidata a Matthieu Vaxivière, Emmanuel Collard e François Perrodo.

"Le nostre tre auto sono di primissima categoria e con Fabian, Raffaele e i due Maximilian avremo un equipaggio di grandissima esperienza per puntare alla vittoria assoluta. Ho grande fiducia in questi ragazzi, in passato hanno dimostrato di essere veloci e affidabili. Sono anche felicissimo di poter avere una macchina con sopra Janine, John e Fabian, così come la terza per Emmanuel, François e Matthieu", ha dichiarato il team principale della GetSpeed, Adam Osieka, che poi ha fatto il punto della situazione in questo momento di pausa forzata.

"La situazione attuale ci costringe a stare fermi, spero si possa tornare a correre al più presto e ci stiamo preparando proprio per questo. Sono state cancellate numerose gare per ovvi motivi, ma ogni giorno dobbiamo fare fronte anche ad una situazione economica che sta diventando drammatica".