Ultimate Cup | Tutto quello che c'è da sapere sulla stagione 2024

L'Ultimate Cup Series 2024 conta cinque campionati diversi al suo interno: l'European Endurance Prototype Cup, l'Ultimate GT Endurance Cup, l'Ultimate GT Sprint Cup, l'Ultimate Formula Cup e la Legends Cars Cup.

Dalla sua creazione nel 2019, questo mix tra sprint ed endurance, prototipi, GT e monoposto dà a questa categoria un posto a parte nel mondo dello sport automobilistico.

L'European Endurance Prototype Cup si presenta come un primo gradino verso le vette dell'Endurance. Al volante di LMP3, di NP02 e di CN, i partecipanti si sfidano in cinque gare di quattro ore e una di sei ore. Oltre alla classifica generale, sono previste classifiche specifiche per le diverse categorie.

Azione in pista Photo by: Ultimate Cup

Un formato ripreso anche per l'Ultimate GT Endurance Cup. Questa categoria multimarca raggruppa automobili da competizione derivate dai modelli di serie. Nel 2024, i piloti guideranno Ferrari, Porsche, BMW, Alpine, Ginetta, ecc.

Sono anche istituiti campionati per categorie in funzione delle automobili o degli equipaggi. A due o a tre, professionisti o gentlemen drivers, i combattimenti in pista sono accaniti e lo spettacolo è sempre garantito.

L'Ultimate Cup Series riserva uno spazio di scelta alle corse sprint. L'Ultimate GT Sprint Cup offre ai concorrenti la possibilità di partecipare a quattro gare di 25 minuti in un unico weekend!

Azione in pista Photo by: Ultimate Cup

Oltre alle categorie già create (UGT2, UGT3, UGTX, Porsche Cup...), fanno la loro comparsa l'Ultimate Cup AMR Trophy e l'Ultimate Cavallino Tridente Cup. Il primo campionato è riservato ai detentori di Aston Martin Vantage GT4 mentre il secondo permette ai piloti di Ferrari o di Maserati di combattere tra loro in un campionato interno.

Con l'Ultimate Formula Cup, anche la monoposto ha il suo posto all'interno dell'Ultimate Cup Series. Al volante di F3 Regionale o di Formula Renault 2.0, i giovani talenti o i piloti più esperti avranno diritto a due qualifiche e tre gare di 20 minuti ciascuna.

Gli aspiranti a una carriera in questa filiera hanno una reale possibilità di lanciarla poiché il campione F3R viene premiato con un impegno 2025 in European Endurance Prototype Cup o con un sedile presso ART Grand Prix per partecipare ai test rookies della FRECA.

Azione in pista Photo by: Ultimate Cup

Tutte le gare saranno trasmesse e commentate in diretta sul canale YouTube dell'Ultimate Cup Series. Oltre ai commenti in francese, le gare dell'European Endurance Prototype Cup e dell'Ultimate GT Sprint Cup saranno trasmesse anche in inglese per la prima volta nella storia del campionato!

Il calendario 2024 è un giusto equilibrio tra tracciati francesi ed europei. Il Paul Ricard ha un posto d'onore poiché il circuito ospiterà l'apertura della stagione (14-17 marzo) e la grande finale (7-10 novembre).

Dopo la prima tappa, il paddock si sposterà nel sud del Portogallo sulla pista ondulata di Portimao (23-26 maggio). Il weekend a Hockenheim in Germania (4-7 luglio) segnerà la fine della prima parte della stagione. Il ritorno si farà in Italia, dal lato del Mugello, all'inizio di settembre (5-8 settembre). Magny-Cours ospiterà il quinto meeting (10-13 ottobre) prima di tornare quindi a Le Castellet per incoronare i campioni.