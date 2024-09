Ultimate Cup | Mugello, Trofeo GTS: Collard rimonta e domina Gara 2

Gara 2 della GT Sprint di Ultimate Cup al Mugello se la aggiudica Emmanuel Collard con un'ottima prova al volante della sua Renault R.S. 01.

Il francese prende il via dalla Pole Position e la Corvette di Morihain accanto a lui, assente la 488 GT3 di Aramis che non ha partecipato alle qualifiche per una indisposizione, terzo e quarto posto per le due Ferrari di Monteiro e Walker.

Rolling start e la Corvette scatta meglio mettendo Collard secondo, ma subito sugli scarichi; poochi metri e, infatti, il Campione francese torna in testa.

Dietro si apre subito la battaglia in casa Vandewoestyne, mentre Collard vola con 1’57”543.

Colpo di scene con Collard che rientra ai box, poi si rituffa in pista lasciando il giro veloce a Morihain e la sua C7 con 1’54”401.

Collard imprime un bel forcing sulla R.S. 01 e recupera posizioni, con il leader Morihain che allunga sulla Ferrari di Monteiro a tre secondi.

Collard senza “freni” prosegue la sua rimonta, ricordando che sarà nuovamente al Mugello a fine mese per l’appuntamento con l’ELMS.

Corvette C7.R Foto di: Stefano Reali

Leggero contatto tra Collard e la Ferrari di Lacore, mentre la Porsche di Avellaneda rientra ai box per una foratura e prende la penalità di due minuti per aver usato il “raccordino” per rientrare.

Giro veloce di Collard con 1’53”436, poi 1’49”074. Colpo di scene al sesto passaggio, Drive Through per Collard per una scorrettezza nel giro di formazione, il francese rientra subito per scontare la penalità e si rimette in caccia.

Debard è leader tra le Porsche, mentre Lacore si mette sugli scarichi di Walker che cerca di contenere l’avversario.

Giro veloce di Collard con 1’47”445 con Lacore che stacca violentemente alla San Donato e passa Walker.

Collard regola Monteiro e torna secondo all’undicesimo passaggio. Lotta a tre tra la Porsche di Bourguignon, la Lamborghini di Hernandez e la Porsche di César Vandewoestyne.

Collard arriva sugli scarichi di Morihain e torna in testa a tre minuti dalla fine. Vola il francese che in un passaggio mette quattro secondi di vantaggio.

Hernandez sfrutta la top speed della sua Lamborghini e passa all’undicesimo, conquistando la settima posizione assoluta e la prima di classe.

Terra bruciata di Collard all’inizio dell’ultimo giro con oltre dieci secondi di vantaggio, va a vincere la gara davanti all’ottimo Morihain, primo di classe, e la Ferrari di Monteiro, primo di classe.

Il via di Gara 3 è previsto alle 13;25, con diretta streaming su Motorsport.com.