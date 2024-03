Ultimate Cup | Grandi ambizioni per SR&R in Cavallino Tridente

La novità della Ultimate Cup Series 2024 riguarda la nuovissima Classe Cavallino Tridente Cup per quanto riguarda lo schieramento GT3.

Gli organizzatori della serie hanno avuto l'idea di racchiudere in una categoria a loro riservata Ferrari e Maserati che prendono parte alle gare Sprint, al via questo fine settimana sul circuito del Paul Ricard.

A Le Castellet c'è la 488 GT3 #3 preparata dalla SR&R, squadra che ben conosciamo nel GT Italiano fondata da Manfredi Ravetto e Paolo Ruberti, che sul tracciato transalpino ha come portacolori Francesco Atzori e Lorenzo Bontempelli.

Atzori ha cominciato benissimo l'avventura sulla vettura di Maranello ottenendo la Pole Position per Gara 2 che si svolge sabato, trovandosi subito a proprio agio e divertendosi molto in questa nuova sfida a livello internazionale come spiega lo stesso ragazzo di Frosinone.

Francesco, cosa ne pensi della nuova Classe Cavallino Tridente Cup?

"Credo sia molto bella, avevamo bisogno di una categoria per rappresentare al meglio la nostra Ferrari e spero che in questo weekend si possa ottenere il miglior risultato possibile. E' la prima volta che guido una GT3, lo scorso anno ho vinto la GT Cup, ma la 488 è veramente stupenda e spero che dal prossimo evento ci siano altre Ferrari per rendere la categoria ancor più bella".

Per un pilota italiano vincerla avrebbe un significato ancor più importante...

"Sì, spero proprio di riuscirci perché questa categoria è molto bella!"

#3 SR&R, Ferrari 488 GT3: Francesco Atzori, Lorenzo Bontempelli Foto di: Ultimate Cup

A seguire, ecco le parole del team manager Manfredi Ravetto, che non nasconde le proprie ambizioni 2024.

Per SR&R com'è correre in questa Classe?

"Per noi significa molto, considerato che schieriamo solamente Ferrari. Siamo veramente contenti che ci sia una categoria solo per queste auto e le Maserati. Al Paul Ricard abbiamo tre vetture, ma il piano è schierarne anche altre durante la stagione. Credo che sia un'ottima partenza per la categoria e sono certo che migliorerà sempre più".

L'obiettivo è vincere, immaginiamo...

"Certo, anche perché abbiamo una GT3 in pista come lo scorso anno, mentre due anni fa ci siamo imposti a livello assoluto, per cui proveremo a vincere".

Quanto è importante avere una categoria a parte per Maserati e Ferrari?

"Penso sia buono per il campionato, ma mi sento di dire che Ferrari è il marchio più forte e importante del mondo, quindi siamo orgogliosi di rappresentarlo".