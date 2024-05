Ultimate Cup | Atzori e Ferrari-SR&R super in Cavallino Tridente

Francesco Atzori e il team SR&R si confermano grandi mattatori in Classe Cavallino-Tridente della Ultimate Cup, di scena lo scorso fine settimana a Portimão.

Dopo i successi conseguiti al Paul Ricard nella categoria riservata a Ferrari e Maserati, anche in Algarve le 488 della squadra fondata da Manfredi Ravetto e Paolo Ruberti sono state protagoniste nel Troféu GTS.

In Gara 1 ad aggiudicarsi il successo è stato Fédéric Lacore al volante della 488 Challenge iscritta dalla Racing Spirit of Leman, concludendo quinto assoluto, mentre Lyle Schofield con la medesima vettura di Maranello griffata SR&R e marchiata con il #353 ha centrato il secondo posto, tagliando il traguardo 11° generale.

'Aramis', compagno di squadra di Atzori, non è invece partito con la sua 488 GT3 Evo.

Lo show di Atzori è cominciato in Gara 2, quando il pilota della SR&R ha ottenuto il giro più veloce in 1'43"022 e vinto con ampio margine a livello generale, battendo un paio di Lamborghini e la Ferrari di Lacore, mentre Lourenço Monteiro ha preso in mano il volante della 488 #353 chiudendo sesto assoluto e terzo di categoria.

#353 SR&R, Ferrari 488 Challenge Evo: Lyle Schofield, Lourenço Monteiro Foto di: Ultimate Cup

In Gara 3 gli onori della cronaca per quanto riguarda la Cavallino Tridende Cup sono andati a Schofield, autore di una prova senza rivali dato che il ragazzo di SR&R ha ottenuto la piazza d'onore generale, mentre Lacore è risultato fanalino di cosa in 13a posizione. Anche in questo caso, non ha preso parte alla gara 'Aramis'.

Atzori ha fatto nuovamente man bassa di trofei e menzioni d'onore con il giro più veloce in Gara 4, fermando il cronometro sull'1'43"363 rifilando ben oltre 17" ai rivali.

Lacore è 2° e sul podio assoluto, fuori gioco invece Monteiro.