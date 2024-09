Ultimate Cup | Al Mugello tutto pronto per un grande spettacolo

Sul circuito toscano del Mugello torna la Ultimate Cup Series, che aveva già visitato il tracciato nel 2019, anno della sua creazione.

Cinque sono le categorie impegnate per la serie del promoter francese, a partire dal Trofeo GTS (Sprint), dove possiamo trovare le Porsche Cayman GT4, Ferrari 488 Challenge EVO e GT3, per poi passare alla Ginetta GTX, Lamborghini Super Trofeo, Porsche 992 Cup e 911.

Interessante il format, quattro gare da venti minuti, in quella che sarà una vera e propria corsa contro il tempo.

Al Mugello una prima gara si terrà oggi, ma le altre tre sono spalmate interamente sulla giornata di domani, quindi ci vuole massima concentrazione e, soprattutto, bisogna evitare danni alla vettura.

Dalla Sprint all’Endurance (GTE), anche qui una varietà di auto che spaziano dalle Vortex 2.0, prototipo con motore Chevrolet da 6.2l e cambio sequenziale Sadev a 6 marce, alle Ferrari 488 GT3 EVO, passando per le Porsche 992 Cup, Mercedes AMG GT3 e Alpine A110 Cup.

Il format prevede tre qualifiche e una vera corsa Endurance da quattro ore.

Ultimate Cup - Mugello Foto di: Ultimate Cup

Presenti poi le Legend Cars, una vettura già presente in Italia e che nasce negli Stai Uniti, per la precisione, presso il circuito di Charlotte in North Carolina, come replica in scala 5/8 delle iconiche macchine degli anni ’30-’40.

Due le classi, Elite Pro e Elite. Il propulsore è di derivazione motociclistica, Yamaha MT09 da 900cc.

Non mancano le Formula, una serie dedicata alle monoposto con le Formula Renault 2.0, le F4 e le Formula Regional. Campionato impegnativo con delle vetture performanti, dove nulla è lasciato al caso.

Importante è sicuramente l’allenamento fisico, poiché il collo subisce diverse accelerazioni laterali.

Non mancheranno i prototipi della European Endurance Prototype Cup con le due classi: LMP3 dove troviamo le Ligier JS P320, vettura nata nel 2020, motorizzate Nissan con un V8 da 5.6L e cambio sequenziale Sadev a sei marce.

Queste se la giocano con la Ginetta G61, nata nel 2020, anche questa motorizzata Nissan V8 con cambio X-Track. Terzo prototipo LMP3, la Duqueine D08, mezzo che sostituisce la Norma M30; proprio la Duqueine Engineering acquisì questo marchio alcuni anni fa e partì con il nuovo progetto basato sulla sopracitata M30.

Ultimate Cup - Mugello Foto di: Stefano Reali

L’altra classe è dedicata alla NP02 dove troviamo la Nova Proto, vettura interamente in carbonio con motore Ford Coyote V8 da 5l e cambio Sadev.

Uno spettacolo incredibile con vetture altamente performanti. Una serie molto interessante che dal 2019 è cresciuta molto e che cerca sempre di migliorare e ingrandirsi.

Prossimamente ci saranno delle novità in vista della stagione 2025; qui al Mugello doveva esserci la conferenza stampa ufficiale che a causa del 'work in progress' è stata spostata a data da destinarsi.

Presente un solo Team italiano, quello di Manfredi Ravetto e Paolo Ruberti che hanno affidato la Ferrari 488 GT3 a Francesco Atzori ed 'Aramis'.

Atzori, classe 1996, dopo aver iniziato all’età di cinque anni nei kart, arriva a debuttare nel GT proprio con il Team SR&R dove lo scorso anno è diventato Campione in Ultimate Cup Series, cogliendo anche un terzo posto nel Campionato Italiano Gran Turismo.

L’altro pilota italiano è Francesco Coassin che divide l’abitacolo della Ferrari 488 Challenge EVO con l’australiano Harrison Walker.

Il pilota veneto è partito bene, al debutto al Paul Ricard si è portato a casa un podio, terzo posto e un quarto. Il Mugello rappresenta la gara di casa e fare bene è importante.

Su Motorsport.com vi forniremo tanti contenuti esclusivi nell'arco del weekend e la DIRETTA STREAMING di GT ed Endurance: non perdetevele!