Umberto Grano, l'elegante perfezionista se n'è andato in punta di piedi

Un perfezionista. Nella vita come nelle corse. Mai un capello fuori posto, sempre vestito in modo impeccabile. Dunque, elegante nei modi di fare. Raffinato nei pensieri, rapido, rapissimo nelle decisioni. E sapeva fiutare l’aria del mondo che cambia come un vero visionario, stando un passo avanti con coraggio.

Umberto Grano si è spento all’età di 84 anni: gli amici raccontano che, ricoverato in ospedale, avesse cominciato a “bisticciare” con le infermiere. Sembrava che quello fosse il segno inequivocabile che si stesse riprendendo. La vecchia roccia teneva duro. Purtroppo non è stato così. Si è dovuto arrendere anche lui, dopo aver vinto molto come pilota e, soprattutto, come team manager. Sul cuore un solo marchio: BMW.

Veneziano, nato il 13 aprile 1940, è stato un eccellente pilota gentleman. Non era fra i più veloci, ma aveva una capacità straordinaria: era costante un giro dopo l’altro, l’ideale per le gare di durata. Mai un incidente (odiava le macchine sbattute), mai una rottura perché sapeva rispettare la meccanica. Ma aveva anche altre doti: la capacità di costruire programmi vincenti, sapendo attrarre compagni veloci e supporti economici per sostenere piani sempre ambiziosi. Helmut Kelleners ma anche Johnny Cecotto, tanto per citarne un paio.

Roberto Ravaglia e Umbarto Grano ai tempi del BMW Team Italy-Spain nel Mondiale Turismo Foto di: FIA WTCC

Umberto nel 1978 ha vinto il Campionato Europeo Turismo FIA con la BMW 3.0 CSL del team Luigi, mentre nel 1981 ha replicato con la BMW 635CSi preparata dallo svizzero Ruedi Eggenberger e nel 1982 si è ripetuto con una BMW 528i dello stesso team. Con una costante: l’appoggio di BMW Italia, la filiale tricolore che è sempre stata una colonna vertebrale della sua passione.

“L’ho saputo da poco e sono molto colpito dalla brutta notizia – ammette Roberto Ravaglia – Umberto me lo ricordo che era il mio referente quando nel 1983 ho svolto il mio primo test al Mugello con una 635Csi. Avevo iniziato un lungo percorso con la Casa bavarese e ho potuto contare sempre sul suo appoggio. Era poi diventato il responsabile sportivo di BMW Italia riuscendo sempre a convincere i dirigenti a dare vita a programmi molto ambiziosi. E a un certo punto sono diventato il suo successore non solo da pilota, ma anche da manager”. Ovvimente le due carriere in pista non sono affatto comparabili, visto che Ravaglia è stato uno dei campioni più fulgidi delle corse a ruote coperte, avendo vinto tanto e ovunque. Ma c'era un filo che ha legato questi due personaggi legati da una solida amicizia.

Umberto Grano con Alex Zanardi, BMW Team Italy-Spain, BMW 320si WTCC Foto di: FIA WTCC

L’era del SuperTurismo probabilmente è stata la più fulgida nelle sfide con Alfa Romeo e Audi: battaglie titaniche combattute in pista, ma anche sui tavoli regolamentari dove far valere il proprio carisma. Ma i successi non sono arrivati solo in… casa: come non ricordare la storica affermazione di Alex Zanardi nel 2005 a Oschersleben nella gara valida per il Mondiale Turismo. Il bolognese, con le protesi al posto delle gambe dopo il drammatico incidente in cui rimase amputato al Lausitzring con una monoposto della CART, si impose con la BMW320si del team Italy-Spain. Il solo budget tricolore non bastava a coprire i costi della serie iridata e Grano si era inventato l’abbinamento con gli spagnoli.

Emanuele Pirro Foto di: FIA F3 / Suer

Umberto ha sempre avuto l’immagine dell’uomo tutto d’un pezzo, ma Emanuele Pirro ricorda invece che era una persona molto ansiosa che non sempre sapeva nascondere certi stati d’animo: “Nel 1989 alternavo le gare in monoposto a quelle turismo – ricorda il romano – per cui correvo una stagione completa con BMW. A Pergusa Johnny Cecotto poteva diventare campione SuperT e avevamo convenuto che se c’era bisogno avrei dato strada al venezuelano. In realtà ho tenuto testa a Johnny fino all’ultimo giro, solo per vedere a ogni passaggio dai box quanto salisse la tensione di Umberto che si agitava sempre di più. Ovviamente mi feci da parte, ma solo all’ultimo facendogli venire un mezzo accidente! L’episodio lo aveva mandato su tutte le furie, ma negli anni ci abbiamo poi riso insieme tante volte”.

“Come team manager è stato molto bravo e lo ricordo con piacere perché è stata una persona, un amico con il quale ho mantenuto un lungo rapporto. Se in Sicilia ero stato un po’… stronzetto anche per la forte rivalità sportiva che sentivo con Cecotto, posso solo dire che per Umberto ho sempre nutrito rispetto e ammirazione. La sua scomparsa mi ha molto colpito”.