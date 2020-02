Barrichello debutta nel TC2000 con la Toyota

L'ex pilota di Formula 1, che oggi ha 47 anni, correrà con una Toyota Corolla per i colori del Toyota Gazoo Racing Argentina e combinerà così il suo impegno con quello nella Stock Car Brasil.

In Super TC2000, sarà compagno di squadra con Julian Santero, Mariano Altuna e il quattro volte campione Matias Rossi, che è stato il pilota Toyota che si è piazzato meglio nella stagione 2019.

"Sono molto contento di questa possibilità di aumentare il mio coinvolgimento con Toyota e di unirmi alla Toyota Gazoo Racing Argentina per partecipare alla Super TC2000" ha detto Barrichello.

"E' una categoria alla quale ho sempre prestato attenzione e nella quale corrono molti buoni piloti, quindi non ho dubbi che sarà una grande sfida per me".

"Nonostante tutta l'esperienza che ho maturato in Formula 1, in Stock Car e in molte categorie automobilistiche in tutto il mondo, penso che avrò molto da imparare qui, sia dai tecnici che dai miei nuovi compagni di squadra".

Dopo aver concluso una carriera di 19 anni in F1 nel 2011 ed aver trascorso una sola stagione in Indycar, l'ex pilota di Ferrari e Williams è tornato a correre in patria, nella Stock Car brasiliana.

Ha vinto il titolo al secondo tentativo, nel 2014, e da allora si è sempre classificato tra i primi cinque in campionato.