TT ancora in lutto: muoiono padre e figlio sui Sidecar

La seconda gara dei Sidecar del TT 2022 ha preso il via alle 14:30 di venerdì, che doveva essere la giornata di chiusura dell'evento, ma nel corso del secondo giro è stata sventolata la bandiera rossa.

L'incidente è avvenuto nel tratto di Ago's Leap, a un miglio dall'inizio del percorso, dove il pilota di Sidecar Cesar Chanal ha perso la vita in un incidente sabato scorso, durante la prima gara dei Sidecar.

Gli organizzatori del TT hanno ora confermato che Roger e Bradley Stockton, rispettivamente 56 e 21 anni, di Crewe, sono morti nell'incidente di oggi.

Roger Stockton era alla sua ventesima partecipazione al TT, mentre suo figlio era un nuovo arrivato all'evento, con un ottavo posto al suo debutto nella prima gara dei Sidecar che era stata riprogrammata lunedì.

Il comunicato recita: "Con profondo dolore, l'Isle of Man TT conferma che Roger Stockton, 56 anni, e Bradley Stockton, 21 anni, di Crewe, Cheshire, sono rimasti entrambi uccisi in un incidente al secondo e ultimo giro della seconda gara dei Sidecar dell'edizione 2022 dell'Isle of Man TT".

"L'incidente è avvenuto ad Ago's Leap, a poco meno di un miglio dal termine del giro. Roger e Bradley erano padre e figlio, rispettivamente pilota e passeggero.

"Roger era un concorrente esperto del TT e la gara di oggi segnava la sua 20esima partecipazione al TT. Ha partecipato regolarmente al TT dal 2000 al 2008, per poi tornare nel 2010, nel 2017 e nell'edizione di quest'anno. Nella sua carriera ha ottenuto un totale di dodici piazzamenti nella top 20 e quattro nella top 10, oltre a 10 Bronze Replicas".

"Bradley era un nuovo arrivato al TT e lunedì ha concluso la sua prima gara al TT, ottenendo un impressionante 8° posto insieme al padre".

"Il 2022 è stata la loro quinta stagione di gare insieme, e Roger e Bradley sono saliti regolarmente sul podio e sono stati protagonisti del Campionato britannico F2 Sidecar Cup, arrivando secondi nel 2021".

"L'Isle of Man TT Races trasmette le più sentite condoglianze alle famiglie, ai cari e agli amici di Roger e Bradley".

È la prima volta dal 1989 che cinque concorrenti muoiono durante l'evento.

Il passeggero di Chanal, Olivier Lavorel, è ancora ricoverato in condizioni critiche all'ospedale di Liverpool in seguito all'incidente di sabato; l'identità della coppia era stata scambiata e inizialmente era stato annunciato il decesso di quest'ultimo.

La giornata di venerdì avrebbe dovuto segnare la fine del TT dell'Isola di Man 2022 con il gran finale della gara Senior TT, ma è stata annullata a causa delle condizioni meteorologiche. Ora gli organizzatori stanno valutando se sia possibile disputarla sabato.