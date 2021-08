TCR: le Alfa Romeo di Romeo Ferraris volano nelle serie nazionali

Procede con risultati di spessore la stagione 2021 delle Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris schierate in numerosi campionati Turismo nazionali. L'ultimo successo è arrivato negli Stati Uniti, nella classe TCR dell'IMSA Michelin Pilot Challenge, con Tim Lewis e Roy Block che il 7 agosto hanno conquistato la vittoria nella gara caratterizzata dalla pioggia sul celebre circuito di Road Atlanta.

Per la coppia del team KMW Motorsports with TMR Engineering si tratta del primo successo nella serie, maturato sulla scia del secondo posto nel precedente round di Lime Rock, e grazie al quale sono balzati in piazza d'onore anche in classifica generale.

All'altro capo del globo, nel TCR Australia, l'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris ha ribadito la sua competitività. Il team Garry Rogers Motorsport ha centrato un doppio trionfo con Jordan Cox nella tappa di apertura a Symmons Plains, disputata a gennaio, mentre sotto le insegne del GRM Team Valvoline è stato Michael Caruso a imporsi in gara 3 al Sydney Motorsport Park, l'ultima andata in scena.

Il TCR Japan vede invece presente Mineki Okura con la Giulietta Veloce TCR schierata dalla squadra M-Prototyping Team Stile Corse: per lui è arrivato il podio nella gara della domenica al Fuji Speedway, valida per la graduatoria TCR Japan Sunday Series.

Nel TCR Denmark il team Insight Racing mette in pista tre auto per Jacob Mathiassen, per il norvegese Kristian Saetheren e per Philip Lindberg. Il principale acuto è stato il quinto posto di Mathiassen al Ring Djursland, guidando una Giulietta Veloce TCR.

Michela Cerruti, Team Principal Romeo Ferraris

"Stiamo assistendo con grande piacere ai risultati ottenuti dai nostri clienti nelle varie serie TCR nazionali, in circuiti dalle caratteristiche variegate e spesso con griglie molto combattute. La prima vittoria nell'IMSA Michelin Pilot Challenge, arrivata in questo weekend negli Stati Uniti con il KMW Motorsports with TMR Engineering, è stata la più recente delle nostre soddisfazioni. Tutto questo conferma la bontà del progetto Giulietta TCR, grazie agli sforzi e al lavoro di sviluppo che in Romeo Ferraris abbiamo affrontato senza sosta in questi anni, e non solo per il nostro precedente impegno nel Mondiale. Continueremo a fornire assistenza e supporto alle nostre squadre partner per proseguire su questa strada nella seconda parte dell'anno".