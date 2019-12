TCR Europe: confermata Monza nei sette round del 2020

Il calendario per la stagione 2020 del TCR Europe è stato finalmente svelato, mantenendo sempre sette eventi nell'arco dell'anno, ma con novità importanti.

Per quanto riguarda l'Italia, confermato l'appuntamento di Monza, che però viene spostato a fine settembre e non sarà più quello conclusivo, invertendosi il ruolo con Barcellona.

Il prossimo anno si comincerà il primo weekend di maggio in Belgio, sul meraviglioso tracciato di Spa-Francorchamps, che per l'occasione è anche teatro della gara endurance TCR Spa 500, nel 2019 svoltasi dopo l'estate con successo e riproposta quindi per la primavera 2020.

Non ci saranno più Hungaroring ed Hockenheim nell'elenco, ma la Germania resta comunque presente con Oschersleben, mentre ci sono le novità di Le Castellet (un ritorno dopo l'edizione del 2018) e Zolder.

Dopo l'apertura sulle Ardenne si andrà in Austria per il round del Red Bull Ring, poi Oschersleben e in Francia, nello stesso fine settimana della ELMS.

Niente gare ad agosto per godersi l'estate, si ricomincia a settembre con le due corse di Zolder e Monza (assieme al GT Open), per poi terminare l'annata sul Circuit de Catalunya condividendo il tracciato con il Blancpain GT Series.

Inoltre ci sono un paio di novità anche sul regolamento. La distanza di gara sarà fissata a 55km (mentre in precedenza era di 23 minuti + 1 giro su ciascun tracciato), mentre i primi 2 giri effettuati dietro ad una eventuale Safety Car verranno aggiunti a quelli totali da percorrere.

Infine è stato posto un limite alle iscrizioni (scadenza fissata al 12 aprile) pari a 30 vetture.

"La grande partecipazione e il livello altissimo di competizione che abbiamo avuto nel 2019 hanno confermato che il format funziona bene, per cui abbiamo mantenuto sette round su piste molto belle e di grande attrattiva - ha detto il promoter Paulo Ferreira - A Spa avremo per la prima volta la scommessa della condivisione del tracciato con una gara endurance e speriamo di vedere piloti e team impegnati anche in questa avventura. Un'altra aggiunta importante è quella di Zolder, dove ci sarà anche il FIA European Truck Championship, occasione di correre davanti ad un grande pubblico. Abbiamo lavorato parecchio anche sul Regolamento Sportivo per migliorare alcuni aspetti e la gestione delle gare".

Calendario 2020 del TCR Europe

30 aprile-2 maggio – Spa-Francorchamps

15-17 maggio – Red Bull Ring

26-28 giugno – Oschersleben

17-19 luglio – Le Castellet

11-13 settembre - Zolder

25-27 settembre – Monza

9-11 ottobre – Barcellona