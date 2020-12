La Honda di JAS Motorsport premiata come TCR dell'anno 2020

La Honda Civic Type R è stata eletta per la seconda stagione consecutiva modello TCR dell'anno.

Il premio assegnato dal promoter della serie turismo, WSC Ltd., viene riservato alla macchina della categoria che nell'arco dei 12 mesi totalizza più punti sommando quelli ottenuti nei vari campionati ove è presente.

Il 'TCR Model of the Year' va nuovamente all'auto del marchio giapponese, ma che in realtà viene costruita proprio in Italia, più precisamente ad Arluno, presso la sede della JAS Motorsport, storico partner tecnico di Honda.

Il nuovo modello di Civic si era già imposto nel 2019, concedendo il bis in una annata caratterizzata dalla pandemia di Coronavirus nella quale ha totalizzato 6034,75 punti in 226 gare di 12 campionati differenti, con 44 vittorie all'attivo fra cui quella prestigiosissima ottenuta dal Fugel Sport-Team Castrol Honda Racing alla 24h del Nürburgring con l'equipaggio formato da Tiago Monteiro/Dominik Fugel/Markus Oestreich/Esteban Guerrieri.

Nella speciale classifica, la Honda ha battuto l'Audi RS 3 LMS (che aveva vinto il trofeo nel 2018) e la Hyundai i30 N, su un totale di 14 modelli. In precedenza a ricevere il medesimo premio era stata la SEAT León nel 2017.

Ad Honda-JAS è purtroppo mancato per il secondo anno consecutivo il titolo nel FIA WTCR, con Guerrieri e la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport in lizza fino all'ultimissimo round disputato in Spagna, ma costretti alla resa nonostante le 4 vittorie dell'argentino siano state il numero maggiore siglato da un pilota della massima serie turismo.

Da festeggiare anche i 6 titoli arrivati nei campionati nazionali, cominciando da Kasper H Jensen, primo in TCR Denmark sulla Civic della Massive Motorsport, proseguendo poi con Marcel Fugel, portacolori di Honda Team ADAC Sachsen aggiudicatosi il TCR Germany Junior Cup, mentre Jordan Michels si è imposto in Class 2 del NZ Endurance Championship con la vettura preparata dal Team Williams Racing.

Venendo in casa nostra, nel TCR Italy abbiamo visto all'opera come pilota del programma giovani di JAS Motorsport Jacopo Guidetti, che da metà stagione in poi ha guidato la Honda di MM Motorsport mostrandosi subito veloce.

Il medesimo team diretto da Emanuele Alborghetti si è particolarmente distinto in Coppa Italia Turismo grazie ai titoli conseguiti da Kevin Giacon e Davide Nardilli.

Infine menzione d'onore per Rio Shimono, prima ragazza a trionfare per due gare nel TCR Japan portandosi a casa anche il titolo di Classe Bronze della Saturday Series con la Drago Corse.

"Prima di tutto vogliamo ringraziare tutti i clienti che abbiamo nel mondo che hanno scelto di correre con il marchio Honda e la la Civic Type R TCR - ha affermato Hiroshi Shimizu, General Manager della divisione motorsport di Honda Motor - E' un grande onore per Honda ricevere questo premio come modello TCR dell'anno per la seconda volta consecutiva. Dimostra che la Civic Type R stradale è un'auto forte di base che gode di grande sostegno da parte dei clienti. Vincere questo premio non solo dimostra che la Civic Type R TCR è un prodotto solido destinato ai clienti, nel pieno spirito della categoria, ma crediamo anche che il supporto che abbiamo fornito in collaborazione con JAS Motorsport funzioni a dovere".

"In Honda abbiamo il motto 'Tre gioie' quando consegnamo i nostri prodotti. La prima è la gioia dell'acquisto, poi quella della vendita e infine quella della creazione. Il TCR si basa sullo spirito delle corse clienti e l'essere attivi nella categoria è una grande opportunità per realizzare la nostra filosofia. Ci auguriamo sinceramente che i nostri clienti abbiano ancor più successo e sperimentino il nostro "The Power of Dreams" nella stagione 2021".

Mads Fischer, responsabile TCR di JAS Motorsport, ha aggiunto: "E' un grandissimo onore vedere la Honda Civic Type R TCR nominata ancora TCR Model of the Year, oltre ad essere la prima vettura capace di riuscirci per due anni di fila. Siamo estremamente orgogliosi di essere partner tecnico di Honda da oltre 20 anni e di aver vinto tanto per loro".

"Questo premio sottolinea la determinazione e la professionalità dei nostri team clienti del TCR in tutto il mondo, rivendicando anche la qualità del prodotto Honda Civic Type R di serie e del supporto nella vendita e tecnico che offriamo ai nostri clienti. Nella nostra sede di Arluno c'è un gruppo di persone che lavora alacremente: parlo di meccanici, ingegneri, staff di logistica e supporto alla vendita. Tutto il loro fantastico impegno viene messo in risalto in questo modo".

Marcello Lotti, presidente di WSC: “Il secondo TCR Model of the Year consecutivo assegnato alla Honda Civic Type R è la conferma della passione e della tecnologia che Honda e il suo partner JAS Motorsport hanno sempre messo a disposizione in supporto dei loro team clienti che prendono parte a tutte le competizioni TCR del mondo. I loro sforzi sono meritatamente ripagati dai grandi risultati ottenuti dai piloti che al volante delle diverse Civic si sono distinti in pista in una stagione difficile come questa”.