Jan Magnussen vira sul TCR Denmark per il 2020

La nuova sfida del 2020 per Jan Magnussen si chiama TCR Denmark Series, ovvero il nuovo campionato turismo del suo paese che partirà proprio il prossimo anno.

Terminata l'avventura come pilota ufficiale di Corvette Racing nelle corse GT, il veterano danese ha scelto di accettare la proposta della LM Racing, che gli affiderà una Volkswagen Golf GTI, che avrà modo di provare all'inizio dell'anno nuovo.

"Mi è sempre piaciuto correre sulle piste di casa davanti alla mia gente e sono contentissimo di aver avuto l'offerta di presenziare già nel primo round del TCR Denmark - ha dichiarato il 46enne di Roskilde - Ho seguito il TC America che ha corso assieme a noi dell'IMSA e non c'è dubbio che le prestazioni di queste auto siano grandi. Le vetture sono perfette per tracciati corti e anche per i cittadini che abbiamo in Danimarca, per cui sono sicuro che regaleremo spettacolo per i fan. Non ho ancora avuto modo di provare una TCR, ma ho sentito parlare sempre bene di questi mezzi da piloti diversi, per cui non vedo l'ora di cominciare".

Il team principal Lars Mogensen ha aggiunto: "Siamo entusiasti di avere Jan con noi, siamo un team ambizioso con aspettative da tutti i nostri partner e sponsor, per cui avere un pilota di esperienza che ha corso per team importantissimi in tutto il mondo è perfetto nel puntare ad ottenere risultati di vertice. Puntiamo al titolo!"