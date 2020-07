Le Hyundai Veloster N volano troppo e il dipartimento tecnico del TCR si è subito affrettato a... tarparle le ali!

Gli addetti al Balance of Performance di WSC Group hanno emesso un nuovo bollettino velocemente, dopo che le vetture coreane hanno dominato la ripartenza delle corse turismo in Nord America.

Le Veloster N, infatti, prendono parte ai campionati TC America (sprint) ed IMSA Michelin Pilot Challenge (endurance), e in entrambe le serie non hanno lasciato che le briciole agli avversari.

Nella gara IMSA di domenica scorsa si è registrata la doppietta dei ragazzi griffati Bryan Herta Autosport, con Mark Wilkins-Harry Gottsacker a chiudere da vincitori davanti ai compagni di squadra Michael Lewis-Mason Filippi, mentre la Hyundai di Alex Papadopulos-Ben Waddel (Forty7 Motorsports) ha completato il podio. I distacchi non sono stati abissali, anche perché in questo tipo di corse di durata spesso ci troviamo davanti ad ingressi di Safety Car che mescolano le carte.

Peggio, se così si può dire, è invece andata nel TC America, che già aveva registrato il dominio di Tyler Maxson nel primo round di Austin. Un paio di settimane fa il pilota della Copeland Motorsports è completamente... sparito agli occhi di tutti, nel senso che al VIR è letteralmente scappato via, non tanto nei confronti delle Volkswagen e Audi che montano il cambio DSG (quindi sono già di loro penalizate), quanto per le Honda e l'Alfa Romeo, che non hanno potuto far altro che accontentarsi di combattere per le altre due posizioni del podio.

Stando così le cose, WSC Ltd. ha deciso di tagliare la potenza del motore alle Hyundai, portandola dal 100% al 95%, mentre il peso rimane quello di 1325kg totali, tenendo i 60kg di zavorra, oltre all'altezza da terra di 90mm.

A questi dati vanno aggiunti quelli relativi alla potenza del turbo a seconda dei giri motore, e del correttivo della temperatura, pari a 9 gradi di tolleranza di overboost.

Ora non resta che capire di quali prestazioni saranno capaci le Veloster, che rivedremo in azione già la prossima settimana nella tappa di Road America dell'IMSA MPC.

TCR - Balance of Performance: Bollettino #6