Hyundai inserisce Brown nei giovani TCR con Nagy e i Backman

Hyundai Motorsport ha scelto i quattro piloti che nella stagione 2020 entreranno a far parte del programma riservati ai giovani che corrono nelle serie TCR di tutto il mondo.

Il Customer Racing Junior Driver Program del team diretto da Andrea Adamo ha confermato i gemelli Jessica ed Andreas Bäckman, così come Daniel Nagy, che erano già stati nominati lo scorso anno per il loro percorso di crescita.

La coppia svedese proseguirà al volante delle i20 N TCR della Target Competition in TCR Europe, mentre l'ungherese questa stagione sarà al via del medesimo campionato, ma con il BRC Racing Team.

Dopo il grande successo avuto con Luca Engstler, che è appena approdato al WTCR dopo anni di crescita all'ombra del marchio coreano, il volto nuovo della sede di Alzenau è l'ottimo Will Brown, Campione 2019 in TCR Australia grazie alle sette vittorie ottenute con la i20 N del team HMO Customer Racing, con cui proseguirà l'avventura anche nel 2020.

“Entrare a far parte dello Hyundai Motorsport Junior Driver Program è un grande onore - ha affermato l'australiano - Non vedo l'ora di tornare in pista con HMO Customer Racing nel 2020 e difendere il mio titolo, ma anche beneficiare di questa fantastica occasione che è stata allestita per arrivare un domani al WTCR. Non ringrazierò mai abbastanza Hyundai Motorsport e HMO Customer Racing per questa opportunità che mi hanno offerto".

Come sempre, Hyundai Motorsport seguirà i propri ragazzi con un progetto dedicato alla loro crescita professionale e sportiva, con la speranza di trovare le sue nuove frecce di livello mondiale.

"Dopo un solo anno il nostro programma ha già dimostrato di essere parte importante delle strategie di supporto ai nostri team clienti - ha detto Andrew Johns, responsabile di Hyundai Motorsport Customer Racing - E' bastata una sola stagione per far arrivare Luca Engstler al WTCR per correre l'intero 2020. La qualità dei selezionati per questa annata è importante, penso che tutti loro abbiano le capacità di correre ad altissimo livello e con il supporto di ingegneri e mentori del reparto Customer Racing possiamo continuare il successo dell'iniziativa".