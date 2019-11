Hayden Paddon correrà in TCR New Zealand con la sua Hyundai

La pausa invernale dei rally per Hayden Paddon sarà ugualmente molto impegnativa. Il neozelandese ha infatti annunciato che prenderà parte al nuovo TCR New Zealand Championship, serie che debutterà tra gennaio e febbraio 2020.

Il 32enne nativo di Geraldine ha iscritto una Hyundai i30 N tramite il proprio team, Paddon Rallysport Group, dopo averla acquistata da una compagine italiana e averla provata in alcuni test per prendere le misure a questo mezzo.

Paddon comincerà la sua nuova avventura a metà gennaio all'Highland Motorsport Park di Queenstown, per poi proseguire nelle quattro settimane successive con gli eventi di Teretonga, Hampton Downs, Pukekohe e Manfield.

"Il TCR è una formula vincente ed è attivo in tutto il mondo, per me è entusiasmante confermare la mia presenza nelle prime gare della serie neozelandese - ha dichiarato Paddon - C'è la possibilità di correre contro auto diverse e tanti piloti, per questo con il mio team ho deciso di impegnarmi in questa sfida, per guardare a nuovi orizzonti. E' anche l'occasione di provare nuove cose e andare in posti diversi, vogliamo continuare a crescere nel motorsport.

“Per me è il debutto in pista, ma la squadra ha base ad Highlands e quindi ho avuto già modo di provare tanto con macchine diverse, seppur da solo. Ovviamente trovandomi con altri concorrenti a fianco avrò tanto da imparare, ma sono eccitatissimo per la sfida che mi attende e vogliamo divertirci e imparare parecchio in una nuova disciplina. Non vedo l'ora di iniziare".