Esclusivo: la Fiat Tipo TCR rivoluzionata e pronta al debutto!

Che fine ha fatto la Fiat Tipo TCR? Molti se lo saranno chiesto in quest'ultimo anno trascorso ad attendere il debutto ufficiale in pista della vettura costruita dalla Tecnodom Sport. Ed eccola, finalmente, in quella che sarà la sua versione definitiva per affrontare le sue prime gare nel 2020.

Per chi ha seguito la vicenda, assicuriamo una cosa: non abbiamo raccontato una storia motoristica ispirata ad "Aspettando Godot" (il celebre personaggio teatrale di Samuel Beckett che non esisteva, ma che sarebbe dovuto arrivare prima o poi...), ma di una macchina che realmente c'è, seppur in 12 mesi ne abbia passate tantissime per arrivare al modello finale.

"Parlare di pista in questo periodo è molto difficile, dato che le priorità sono altre a causa della pandemia di Coronavirus - spiega in esclusiva a Motorsport.com il pilota Kevin Giacon - In azienda produciamo frigoriferi e quindi siamo tutti a fronteggiare una situazione molto dura, anche dal punto di vista economico e non solo lavoratico. Ma posso assicurarvi che la Fiat Tipo c'è ed è pronta a scendere ufficialmente in pista in un campionato TCR".

Dopo la presentazione avvenuta nel luglio 2018, alla Tecnodom Sport sono proseguiti i lavori per affinare quelli che dovevano essere gli ultimi dettagli, rivelatisi col passare delle ore e dei giorni in realtà molti. Anzi, tantissimi...

"Diciamo pure che potete scordarvi la macchina vista in presentazione! - prosegue Giacon - Abbiamo continuato a girare incessantemente ad Adria per portarne avanti lo sviluppo, ma la vera svolta è avvenuta quando ci siamo avvalsi dell'aiuto dell'ingegner Massimo Del Prete, che ha lavorato in Audi Sport. Con lui è stato completamente rivisto l'intero progetto perché l'obiettivo era avere un mezzo competitivo, veloce e affidabile".

"Abbiamo messo mano prima ai cerchi, poi ai mozzi, alle sospensioni, ai paraurti... Successivamente è saltato fuori che sarebbe stato meglio ridisegnare anche i telaietti di anteriore e posteriore, oltre al roll-bar. Insomma, la macchina è completamente nuova ora, persino il volante! Il motore è il 2 litri turbo Abarth e su quello non avevamo dubbi potesse andare bene, ma l'intero pacchetto andava rivisto e ora siamo certi che vada bene".

A questo punto la domanda è: quando si vedrà ai blocchi di partenza la Tipo TCR? Con l'incertezza legata al Coronavirus, c'è comunque tempo per pensare bene dove andare per correre...

"Intanto va fatta l'omologazione ufficiale col Dipartimento Tecnico del TCR, la fiche tecnica è stata compilata e dobbiamo solo attendere il momento propizio per portare la macchina nelle sedi che WSC Ltd. ci dirà per effettuare le prove del motore al banco e nella galleria del vento, in modo da definire un Balance Of Performance".

"La nostra idea era quella di prendere parte al TCR Europe, oltre che del campionato italiano, ma stiamo a vedere. Il sogno sarebbe di iscriverci anche ad un paio di eventi del FIA WTCR, magari quelli più vicini a casa, però vista la situazione rimaniamo in stand-by e pensiamo prima all'omologazione".

Una volta ottenuta, Tecnodom Sport è quindi pronta a rientrare ufficialmente in azione con una macchina gestita in proprio, come fece nel TCR Italy con la Opel Astra TCR e precedentemente con l'Alfa Romeo MiTo. Tutto, chiaramente, senza alcun aiuto da parte di una Casa ufficiale, cosa che rende ancor più difficile lavorare per una piccola azienda privata.

"Fare tutto da soli non è semplice e non siamo solamente una struttura che si occupa di corse. Queste sono senz'altro la nostra passione e vogliamo portarla avanti con il giusto spirito e senza strafare. La Tipo TCR è una sfida intrapresa ormai da tre anni, finalmente siamo pronti per partire e soddisfare le richieste che ci sono pervenute anche dall'estero per averla. Dobbiamo fornire il giusto supporto tecnico a chi la vuole acquistare, ci hanno chiamato anche dagli Stati Uniti e dal Middle East. Pronta a tutti gli effetti ne abbiamo una, 4 debbono essere completate con gli ultimi particolari, mentre 13 telai sono pronti per essere assemblati".

Come sottolineato prima, non di solo corse si occupa la Tecnodom e Giacon racconta anche una bella iniziativa che ha coinvolto l'azienda di Vigodarzere appartenente a suo padre Domiziano.

"E' un'idea nata e sviluppata in un paio di giorni: ci hanno chiesto una mano per fare fronte alla pandemia del Coronavirus e alla fine siamo riusciti ad allestire una cella frigorifera trasformandola in una una cabina di protezione per il personale medico impegnato nell'effettuare tamponi e prove di febbre. L'abbiamo chiamata Dom Triage Box, in pratica è divisa in due e il dottore sarà separato dal paziente, al quale preleverà il tampone mediante un'apertura protetta da guanti e in totale sicurezza, senza venire a contatto con la persona. Questa struttura potrà andare non solo negli ospedali, ma anche in tanti altri posti dove è presente parecchia gente, come ad esempio gli aeroporti e le stazioni. La prima l'abbiamo consegnata a Jesolo, ma le richieste sono già pervenute".

E nella prima foto "di famiglia" (con la Tipo che ora non è più arancione, ma di un aggressivo grigio), oltre a Jonathan, Kevin e Domiziano Giacon, e l'ingegner Del Prete, c'è anche il Dom Triage Box a mostrare l'orgoglio della scuderia veneta.