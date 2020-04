Cupra Racing sospende produzione e consegne della nuova TCR

Cupra Racing ha interrotto ogni tipo di lavoro nella sua fabbrica e di conseguenza anche la produzione della nuova Leon Competición TCR che dovrebbe debuttare nelle serie turismo quest'anno.

E' notizia di sabato scorso che la Casa di Martorell ha scelto di non fornire alcun supporto in veste ufficiale nel FIA WTCR per via delle problematiche economiche causate dal Coronavirus.

Problematiche che chiaramente non potevano risparmiare nemmeno le operazioni in terra spagnola, dove la pandemia ha fermato ormai tutto da una ventina di giorni, compreso in casa Cupra.

"Queste misure restrittive hanno colpito la produzione della nuova CUPRA Leon Competición - ha ammesso un portavoce del team a SportMotores - Siamo in contatto costante coi nostri clienti per tenerli informati di quando ricomincerà la produzione delle loro macchine TCR, ma molto dipenderà anche da quando sarà possibile mettersi in pari con le consegne rimaste attualmente in sospeso. Speriamo di riprendere le nostre attività al più presto, ma ogni decisione verrà presa tenendo conto in primis della salvaguardia della salute di tutti i nostri dipendenti e collaboratori".

Fra l'altro, Cupra ha scelto di dare una mano nella produzione dei ventilatori polmonari sfruttando gli stabilimenti dove nasce la nuova Seat Leon. Ciò significa che anche la Cupra e-Racer che avrebbe dovuto prendere parte al nuovo campionato Pure ETCR dovrà attendere per vedere ufficialmente la pista.